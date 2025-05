Dólares del colchón: «Cómo no caer en la ilegalidad»

(ADN).- «El planteo de los gobernadores fue ese, cómo hacer para no caer en una ilegalidad». Así resumió el gobernador Alberto Weretilneck el problema que se les plantea a las provincias el pedido de Nación para adherir al plan «dólares del colchón».

El ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió las provincias que firme un “convenio para compartir información» y, fundamentalmente, que no grave con Ingresos Brutos cuando aparezcan patrimonios que no estaba declarados. Así, el Gobierno nacional intenta despejar el camino tributario para que los argentinos terminen de aceptar el plan y vuelquen sus ahorros en dólares al mercado.

Weretilneck, en diálogo con Canal 10, anticipó que esa posibilidad es un “problema” porque se necesita de una ley para esa eximición de las declaraciones de Ingresos Brutos. «El planteo de los gobernadores fue ese, cómo hacer para no caer en una ilegalidad. Por ejemplo, en el blanqueo de Nación se cumplió con una adhesión de las provincias a la ley nacional que permitió no cobrar. Ahora no, por eso, se quedó seguir discutiendo”, afirmó.

«El peor momento del vínculo»

El Gobernador aprovechó la entrevista y se puso en modo electoral. Dijo que “es el peor momento del vínculo” de Nación con las provincias, porque el gobierno central “no entiende, no conoce y ni se preocupa de los temas que vivimos en el Interior del país”.

Así, “los problemas, sean públicos y privados, tienen que ser abordados y resueltos por los rionegrinos”, agregó.