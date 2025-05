Denuncian a Gennuso por el manejo del Instituto de Tierras

(ADN).- En un nuevo round entre Walter Cortés y Gustavo Gennuso, el Tribunal de Contralor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche denunció irregulares luego de concluir una auditoría del periodo 2015-2018 del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social de esa ciudad. Fue hoy en una conferencia de prensa.

“Se han detectado numerosas irregularidades. Las irregularidades detectadas son tan escandalosas que ameritan seguramente múltiples presentaciones en la Justicia”, comenzó diciendo el presidente del organismo, el abogado Estanislao Cazaux, al tiempo que aclaró que no habrá “una caza de brujas”, por lo que llevó tranquilidad a las personas que hayan obtenidos lotes en ese periodo.

Se aclaró además, que es la primera etapa de la investigación, que tiene más de 500 cajas con archivos, documentos, boletas y certificados. La segunda parte se está trabajando y va desde 2019 a la fecha, aunque el funcionario ya adelantó que las irregularidades se sostuvieron en el tiempo.

“Es decir, en la gestión del ingeniero Gustavo Gennuso, en sus dos gestiones, se utilizó el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social de una forma cuasi delictiva y se lo utilizó para hacer política, para crear punteros políticos, porque no sabemos a quién le dieron los lotes, si reúnen los requisitos o no. No sabemos nada, sólo sabemos que se gastaron la plata y no sabemos en qué”, continuó diciendo, al tiempo que recalcó que las responsabilidades recaerán sobre quienes fueron directivos del organismo.

“Si esta fuera una empresa privada, hubiera dejado de existir, hubiera quebrado hace mucho tiempo”, sostuvo Cazaux, quien sostuvo que en el periodo mencionado se entregaron 3852 terrenos, de los cuales 1758 fueron recibidos por particulares que no estaban inscriptos en el registro de demanda del Instituto. “La falta de trasparencia en la entrega de lotes, es el objetivo principal del Instituto parece. Es decir, que le mienten al ciudadano de Bariloche, porque lo hacen inscribirse en un registro, que espere su lote, que mejore su situación habitacional y después se entrega a personas que no reúnen los requisitos”, consideró el titular del Contralor.

“Esto fue un viva la pepa. El 50% de los lotes se entregaron a personas que no reúnen los requisitos. Ahora el Tribunal está verificando si quien recibió cada lote, está allí, si lo vendieron o si el Instituto se está utilizando como una inmobiliaria”, añadió.

Se denunció además, que faltan 37 lotes que no se saben por qué no están más en el patrimonio municipal, que hubo lotes que se dividieron por la mitad sin intervención de agrimensores y que por ende no podrán ser escriturados y que hay cuantiosos acuerdos con cooperativas con beneficiarios que no estaban dentro del listado de requirentes.

“Hay numerosos faltantes e inconsistencias en cuanto a la cobranzas: recibos mal confeccionados, falta de intimaciones por deudas, incoherencias entre lo recibido y lo pactado, lo que hace imposible un seguimiento de los créditos del Instituto. En síntesis, la metodología habitual era entregar lotes sin que el beneficiario esté en los registros, sin documentación respaldatoria y sin que luego se sepa cómo se cobraron y si es que se cobraron o no”, explicó Cazaux, secundado por sus pares Damián Vila y Esteban Romero.

También se denunció la contratación de 28 líneas de telefonía móvil, la entrega de préstamos con cheques en lugar de transferencias, faltante de chequeras, entrega de materiales sin remito, sin firmas del responsable y sin intervención técnica alguna y hasta la compra de pasajes aéreos que en un caso, incluyen a un menor de edad.

Se agregó que se detectó una deuda con los organismos nacionales, por lo que el Instituto posee deudas por retenciones con el ARCA (ex AFIP) y con la DGR. “Pero además son notables las desprolijidades e inconsistencias en ese aspecto, lo que seguramente lo pone en una situación muy delicada frente a los organismos de recaudación”, indicó Cazaux.

“Ponemos de manifiesto esta primera parte de nuestro trabajo y resaltamos el absoluto desmanejo observado, que señala un desprecio por el deber sustancial de cuidado de los dineros públicos. Todo esto, no solamente con grandes sospechas sobre el accionar de los responsables sino que además, en un área tan sensible como es la tierra y la vivienda de nuestra gente, que necesita soluciones urgentes y hoy observará con asombro e indignación lo sucedido en el período que hemos auditado”, agregó el funcionario.