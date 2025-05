Cuchinelli eyectado de ANSES denuncia pedido del «diezmo»

(ADN).- Rafael Cuchinelli, titular de la ANSES en Cipolletti, fue eyectado del cargo y salió a denunciar a la diputada nacional Lorena Villaverde, de ser la responsable de su salida del organismo. Además, denunció que le pidieron el 10% del sueldo que, dijo, no pagó. Y aseguró que para estar en La Libertad Avanza hay que ser «obsecuente».

El ahora ex funcionario nacional contó en una entrevista radial que le llegó «una resolución del Ejecutivo del ANSES que, por un pedido político se resuelve la desafectación del cargo». A Cuchinelli lo llevo Villaverde al cargo y, según él, la dirigente de LLA lo expulsó.

Cuchinelli habló en Radio San Sebastián y al ser consultado por el conductor, Alfredo «Pequi» Bastonero, sobre los funcionarios nacionales que les exigen el 20% para mantenerse en sus puestos, respondió:

-No es el porcentaje, pero es así.

Hasta el 10% se aporta al partido, ¿a ustedes cuánto le pedían?, inquirió.

-El 10.

¿A qué partido. porque La Libertad Avanza no tiene partido aún?, repreguntó.

-No hay tesorería ni cuenta conformada. Tampoco estaba conformado el partido cuando empezaron los pedidos (NdR: el partido tiene personería jurídica desde el 16 de abril).

¿Te vas decepcionado?

-Si, uno se sumó pensando que cambiaba algo. Además, promocionan que aceptan a quienes compartan las ideas pero el vacío que te hacen es muy grande, te sacan de los grupos de WhatsApp y de trabajo. Por suerte, queríamos darle un cambio al ANSES y se lo dimos.

¿Por qué te echaron?

-Algún requerimiento no cumplido, no lo se. No estoy en la cabeza de los dirigentes.

¿Te echó Villaverde?

-Claramente sí.

¿Ponías el 10%?

-No, me negué.

Ahí está el requerimiento, ¿Sentiste que para estar en el cargo tenias que pagar?

-Para ser parte, tenés que ser obsecuente

¿Es verdad que te pidieron una caja de champán que valía 1.500.000 pesos?

-Sí. Teoriacamente para regalos empresariales. Tengo entendido que la Cámara de Diputados tiene un presupuesto para este tipo de regalos.

La charla radical transcurrió en el mismo tono, con un Cuchinelli monosilábico pero contundente.