Cristina advirtió que el país va hacia “un nuevo default”

(ADN).- En medio de gritos, vítores y cantos, la expresidenta Cristina Kirchner llegó al Encuentro de la Cultura Popular -una iniciativa del Instituto Patria que ella dirige-, que se celebra este domingo 25 de Mayo en el Polo Cultural Saldías, en Buenos Aires.

En esta nueva aparición pública, la dirigente del Partido Justicialista (PJ) Nacional se refirió a los aportes a la cultura de su gobierno y el de Néstor Kirchner y apuntó contra Javier Milei. “Me hicieron una lista de todo lo que hicimos: el INCAA, las 900 películas; Paka Paka, que ahora me lo quieren poner a Zamba más clarito; Tecnópolis; el CCK… ¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto monumento», dijo.

Y acusó: “Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron, o denostar. Qué mediocres, qué chatos. ¿Creadores de cultura? De acá, ¿quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“.

Durante su discurso, Cristina también cuestionó con dureza la actual política económica y cultural del Gobierno. Señaló que lo que se presenta como una “batalla cultural” no es más que una “bomba de humo” frente a la imposibilidad de ofrecer respuestas económicas concretas. “¿Tus dólares, tu decisión? Un pastelito está dos lucas, hermano, ¿qué te pasa?”, ironizó.

Al mismo tiempo, apuntó contra la falta de inversión y el ajuste fiscal como único rumbo: “Rascan el fondo de la olla porque no pueden monetizar la economía. No hay pesos ni dólares porque el consumo se fue al carajo. No quieren emitir para comprar dólares, siguen hablando del problema sin abordarlo”, insistió.

Advirtió también sobre los riesgos fiscales del actual esquema económico: “Este sostenimiento que hacen hasta las elecciones de octubre tiene que ver con un endeudamiento formidable. De seguir así, el décimo default no es una fantasía muy lejana”. Y dejó entrever preocupaciones geopolíticas: “Andan diciendo que con Vaca Muerta, con la minería… Si con el RIGI al tercer año no se liquida un dólar de exportación, ¿cuál es el plan? ¿Entregar territorios? ¿Le van a dar un pedazo de Ushuaia para hacer una base? ¿Tierra del Fuego?”.

El último anuncio económico de Milei

En otro tramo, criticó la agenda presidencial: “Va a donde hay empresarios, pero no visita una escuela, un hospital, una industria, un taller, una sociedad de fomento”. Cuestionó, además, el último anuncio económico sobre sacar los dólares que “están debajo del colchón”: “¿Quién va a dar dólares en un supermercado? ¿El que tiene dólares lo va a hacer a cuentagotas y el que tiene más va a salir a gastarlo porque vos se lo decís? Tampoco”.

También se refirió a las modificaciones en el umbral de informes ante ARCA: “Hablan de 50 millones de pesos por mes. Muchachos, eso en el narco no existe. Se nos van a cagar de risa los narcos, déjenme de joder. A ver si nos vamos a tragar que los jefes narcos viven en el conurbano bonaerense. Deben saber quienes son, no me quepan dudas”.

Cristina, asimismo, reflexionó sobre el impacto social del modelo: “Este modelo no es nuevo: ya fue implementado en la dictadura, fracasó y va a fracasar otra vez”. A la vez que consideró: ¿Eso significa que la gente va a volver a nosotros? Me permito dudarlo, seriamente”, y agregó: “Las elecciones fueron paradigmáticas. En barrios populares donde antes ganábamos, ahora perdió Milei. Pero eso no implica que quieran volver a nosotros. Tenemos que preguntarnos por qué”.

El Eternauta

Cristina también dedicó un momento de su discurso para hablar sobre “El Eternauta”, el emblemático cómic de Héctor Germán Oesterheld. Recordó que durante años se intentó llevar a cabo una adaptación de esta obra, pero el proyecto no prosperó por la exigencia de la familia Oesterheld, que pedía que fuera realizada en la Argentina y con un lenguaje auténticamente argentino. “La familia Oesterheld exigía que se respetara la idiosincrasia, la argentinidad, la patria”, sostuvo la expresidenta.

Sin embargo, destacó que, a pesar de este contexto, el proyecto finalmente se logró, pero a través de una plataforma internacional. “Fíjense que lo consiguió, más allá de que puede haber algún empresario nacional apoyando el emprendimiento, por una plataforma internacional, uno de los gigantes… Esto quiere decir que cuando uno tiene algo para ofrecer que vale, el inversor es extranjero porque no es estúpido”, aseguró.

“¿Si la familia Oesterheld pudo hablar con Netflix, construir un contrato que fuera bueno y hacer un exitazo, ¿me van a decir que no tenemos capacidad los argentinos para discutir de igual a igual con los extranjeros?”, cuestionó e hizo hincapié en la necesidad de no regalar, subordinarse ni “vender” la patria.

La fragmentación del peronismo

Sobre el final de su discurso, Cristina dejó un mensaje claro hacia el interior del peronismo y destacó la urgencia de recuperar la dimensión política de la militancia. “Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos”, sentenció.

Reconoció que muchas veces los procesos sociales no coinciden con los tiempos del calendario electoral, y que por eso es necesario afinar la capacidad de análisis, mirar más allá de la próxima elección y “abandonar las mezquindades y los egos” que, según sus palabras, “tanto daño han hecho”. “La fragmentación deviene cuando no hay debate. Cuando hay debate, y la diferencia es de ideas, nunca hay fragmentación, hay síntesis”, sumó.

“Tenemos que discutir para que la gente vuelta a identificar una idea y una forma, y yo estoy absolutamente convencida de que es posible hacerlo. No solo es posible sino necesario. Por eso, quise venir hoy a compartir estas ideas, que son ideas, no son verdades reveladas”, concluyó.