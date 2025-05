Crisis comercial en Bariloche. «Sin turismo no hay trabajo»

(ADN).- Bajan las ventas y la competencia con Chile no ayuda. Sin turismo que dinamice la economía, los comercios de Bariloche están en crisis. Esperan la temporada de invierno para «levantar». Hay rubros más golpeados que otros, pero el de indumentaria y accesorios son dos de los más efcatados.

Desde la Cámara de Comercio local, la preocupación es importante. “Turismo no hay. La ocupación, que debería rondar el 60% en esta época, no llega ni a la mitad y a su vez, el poder adquisitivo de la población decayó muchísimo”, manifestó al portal ANB Elián Caramichos, presidente de la entidad.

Si bien hay quienes afirman que mayo siempre fue un mes complicado, la baja en las ventas es un factor común. “No tenemos estadísticas de comercios cerrados por el momento, pero sí después de mucho tiempo, se empieza a ver localesvacíos cuando caminas por el centro. No anda gente en la calle”, remarcó Caramichos.

La gente prioriza gastar en comida cuando se puede, pero el rubro alimenticio también siente la crisis. “La temporada es baja para todos. Cuando no hay plata, la gente consume menos”, manifestó Carolina, encargada de la panadería Ñireco.

“Hace más de quince años tengo el local, atravesé crisis, gobiernos, cenizas, pandemia, pero nunca estuvimos tan mal”, dice Malvina, una de las comerciantes de las primeras cuadras de calle Onelli. La situación no fue la mejor durante la temporada de verano, pero luego vino la “baja”, con un fuerte impacto para todos. “Onelli es la calle de los barilochenses, pero Bariloche es una cadena. Si no hay turismo, no hay trabajo, si no hay trabajo, los vecinos no salen a gastar”, manifestó.

“Hoy por hoy, en la ciudad, creo que todos los rubros están bastante golpeados. Corralones, servicios, comercialización de productos”, enumeró Caramichos, y agregó que si bien “las estadísticas macro indican que el mes pasado por primera vez dejó de caer el consumo, el número en alza es ridículo”. Sobre esto, además, manifestó que “una cosa es el discurso y otra con lo que hay que lidiar”.