Carreras: «El contenido de la denuncia fue ridículo»

(ADN).- “La denuncia no tenía ningún sustento y lo grave es que el Estado ha gastado recursos por una cuestión de estrategia en un año electoral para visibilizarse o hacer daño». Así resumió la ex gobernadora Arabela Carreras la acción penal que promovieron las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito en contra, por el convenio que firmó con la agencia estatal de agua israelí, Mekorot, y que fue desestimada por el fiscal Guillermo Ortiz.

Tras conocerse la resolución judicial, Carreras dialogó con La Tecla y habló de la denuncia, el «gasto» estatal que insumió, la intencionalidad política, el armado de Hacemos Río Negro, su posible candidatura a senadora y sobre la gestión de Walter Cortés en Bariloche.

La ex funcionaria relató: «Dos policías vinieron dos veces a mi casa a notificarme y detrás de eso hay todo un recurso que el Estado puso para que una legisladora se entretenga cuando tenemos una Legislatura que no se ha movido en todo el año prácticamente, y genera gastos extraordinarios al Estado con estas cuestiones. Esto es lo que la gente ha estado repudiando con este movimiento nacional anti estado y anti gasto público”, sostuvo.

En este sentido agregó: «El contenido de la denuncia fue ridículo. Era un convenio en el que la provincia de Río Negro no era parte, había dos partes y ninguna era la provincia. Se obtenían beneficios porque el CFI nos pagaban técnicos nuestros, de nuestras universidades y nos quedábamos con la propiedad intelectual, etc. Era un convenio muy beneficioso”.

Consultada sobre la existencia de algún tipo de intencionalidad política en la denuncia, indicó: “Seguramente, lamento que la Legislatura -porque hubo varios legisladores que acompañaron- gaste el dinero de todos nosotros para salir dos minutos en los medios. Y encima, según me dijeron varios colegas tuyos la intentaban ubicar a Odarda y se negaba a dar notas. Una vergüenza, no tenía cómo explicar la denuncia ridícula”.

“Tenemos hipótesis de quién está detrás de esta señora (Odarda), porque si uno busca cómo se financia, a partir de los recursos y de cómo se distribuyen los recursos podemos ver que existe un financiamiento. Lo que no puedo hacer es denuncia porque no tengo pruebas y sino voy a terminar otra vez movilizando recursos del estado y míos, porque tengo que poner abogados y soy docente, no vivo del Estado, no tengo cargo público, ni cobro nada de la Legislatura, ni tengo una jubilación de privilegio, ni nada de lo que ella usufructúa para poder denunciarme. Hay una asimetría en el uso del poder. Gente que vive desde hace años del estado y usufructúa todo como si fuera propio, esto es lo que el ciudadano ha repudiado en las urnas”, subrayó Carreras.

Sobre la posibilidad de que haya otros actores políticos motorizando la denuncia, indicó: “sin dudas, siempre ha sido así. No es la primera vez que Odarda me denuncia. Tiene una pequeña estructurita que escribe denuncia, ella es abogada, en fin”.

Carreras ratificó que se encuentra trabajando desde hace tiempo en un armado provincial con fuerte presencia en el territorio de la mano de “Hacemos”, junto al gobernador cordobés Juan Schiaretti. “El armando viene muy bien en cuanto a la gente que estamos formando y en este sentido entusiasmados. La Justicia no responde y es una lentitud muy llamativa de meses sin respuestas. De todos modos, venimos charlando con distintos espacios, esto no es un desafío de un año electoral meramente. Pensamos que seguir fragmentando no contribuye, tenemos que buscar equilibrios, diálogos y soluciones a los temas. Por eso nos hemos enfocado en escribir propuestas, soluciones. Describir los problemas es muy fácil, podemos enumerar fácilmente los problemas que tiene la provincia”.

El medio consultó a la ex gobernadora por una eventual candidatura al Senado. “Vamos a esperar para definirlo. No es el objetivo principal, es una posibilidad siempre. Pero el objetivo principal es dialogar, construir y trascender la fragmentación general”, indicó.

Por último, en relación a la gestión de Walter Cortés en Bariloche opinó: “Hay una debilidad institucional alarmante, una gran falta de apego a la normativa. La demagogia de buscar soluciones, así como sea con mucha oscuridad en el manejo de los fondos es riesgoso para la institucionalidad y la ciudad la verdad que no está mejor. La ciudad no está funcionando. Me preocupa mucho el Tribunal de Contralor que está totalmente politizado y paralizado”, concluyó Carreras.