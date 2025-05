ASSPUR protesta por salarios y condiciones laborales

(ADN).- El gremio ASSPUR desarrolla esta semana protestas y asambleas en hospitales y centros de salud de la provincia por la falta de oferta salarial, y las condiciones laborales. «Mientras el Gobierno nos difama en propagandas pagas, no cumple con sus obligaciones», indicaron desde la organización, que además pide paritarias específicas para el sector.

ASSPUR recordó que la propuesta salarial fue 0% lo que genera sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Denuncian además «explotación y precarización laboral». «Nos obligan a hacer guardias y horas extras solo para sobrevivir. Y quien no puede hacerlas, no cubre sus necesidades básicas», aseguran.

«Esto no es gestión, es abandono deliberado», denunció el gremio y agrega: «No se soluciona la faltante de personal, insumos y medicación en hospitales; No se resuelve la crisis del parque automotor; No se resuelven los problemas edilicios en los hospitales, algunos se llueven como el zonal de Bariloche o Sierra Grande y con varias áreas sin calefacción en esta época; No se cumple con garantizar el derecho a la salud de los rionegrinos y rionegrinas ni con el derecho de los trabajadores y trabajadoras».

El gremio subrayó que «encima, el Gobierno ha vuelto a las viejas prácticas fraudulentas: compra de voluntades con guardias y extras que no se realizan, y luego culpan a los trabajadores».