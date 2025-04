UPCN reclamó por el estado del hospital de Sierra Grande

(ADN). – Trabajadores del hospital de Sierra Grande se encuentran en asamblea permanente en reclamo por «los graves problemas edilicios, falta de personal y por las no respuestas a reclamos históricos», según informó UPCN y se indicó que no se sin interrumpirá la atención de urgencias y emergencias y se garantiza la cobertura de los servicios esenciales, «sin embargo, no podemos continuar trabajando bajo estas condiciones que atentan contra nuestra salud y la de toda la comunidad», agregaron.

Pidieron la intervención inmediata del Ministerio de Salud de Río Negro; un plan de obras urgente, con presupuesto y plazos claros y mesas de diálogo reales y resolutivas con participación de los trabajadores.

Destacaron que persisten las condiciones edilicias críticas, la falta de mantenimiento estructural y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales, además de la defensa de «nuestras condiciones laborales y del derecho de nuestros vecinos a una atención digna y segura».

Los trabajadores hospitalarios destacaron como principales problemas edilicios a las filtraciones constantes en techos y paredes; instalaciones eléctricas deficientes que representan un riesgo para pacientes y personal; falta de agua en el servicio de guardia por la noche desde hace 4 meses, no hay agua para el lavado de manos, higienizar pacientes, higienizar baños o para ingerir; falta de calefacción adecuada en varios sectores del hospital; inexistencia de espacios adecuados para la atención de pacientes y el desarrollo del trabajo diario; insuficiente provisión de insumos y equipamiento esencial y falta de personal médico y no medico, que genera constantes traslados de los pacientes a otros centros de atención y a otras ciudades.

«A pesar de las gestiones realizadas y del diálogo abierto en numerosas ocasiones con las autoridades pertinentes, las respuestas han sido parciales, lentas o simplemente inexistentes. La situación edilicia no solo afecta al personal de salud, sino que pone en riesgo la integridad física y emocional de cada persona que ingresa al hospital en busca de asistencia médica», indicó UPCN en un comunicado.