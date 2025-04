Seguridad: López arremetió contra Villaverde

(ADN). – Declaraciones de la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde, sobre el tema seguridad en el marco de un encuentro sobre esta problemática y crimen organizado, que realizó en General Roca, generaron la reacción del jefe del bloque de Juntos, Facundo López, quien señaló que «a la diputada nacional parece que le gusta reírse de la inteligencia de los rionegrinos, tratando de seducirlos con declaraciones que poquito tienen de concreto y que casi nada tienen que ver con la realidad que demuestra ella y su Gobierno”.

“Villaverde organizó en Roca una jornada sobre seguridad y crimen organizado, y para ello trajo como especialista en la materia al diputado santafesino Gabriel Chumbitaz. Vaya paradoja, trae un supuesto especialista proveniente de la ciudad más criminalizada de nuestro país, donde la violencia, la delincuencia y el narcotráfico son noticia todos los días, en la que poco parece haber colaborado para revertir esa situación”, agregó el parlamentario rionegrino y señaló que «resulta llamativo que la diputada hable de problema del narcotráfico, olvidándose que es el Estado Nacional el primer responsable de la lucha en su contra. Pero prefiere mirar para el costado y echarle las culpas a la Provincia.»

Señaló que Villaverde se olvidó de hablar de los 140 patrulleros que compró el Gobierno Provincial, y de los 12 millones de dólares que está invirtiendo para mejorar todo el sistema de cámaras, vigilancia digital y el servicio de 911, «todo, todo, absolutamente todo, con fondos provinciales, porque Nación nos ha cerrado las puertas como a todas las provincias a la hora de invertir para la mejor calidad de vida de los rionegrinos”.

Amplió sobre el aporte del gobierno de Alberto Weretilneck en seguridad, e indicó que “podríamos hablar de los más de 200 patrulleros y camionetas que va a terminar de incorporar nuestro Gobierno a la Policía, por citar sólo algunos ejemplos, lo que sumado a todo el equipamiento, alcanza unos 20.000 millones de pesos. Lo que no dice Villaverde es que en 15 de meses de Gobierno, Río Negro ha invertido más en seguridad que todo el presupuesto de Seguridad Específica del Ministerio de Seguridad de Nación para todo el 2025, que tiene que cuidar a todo un país en teoría. Si, es así. A pesar del recorte de fondos y el ajuste de Nación, nosotros seguimos invirtiendo en los rionegrinos”.

López también recordó que la defensa hizo Villaverde del policía rionegrino detenido por supuestas vinculaciones con el delito. «Para la diputada el hecho que el Gobernador haya tenido la valentía de mostrar el nombre de este sujeto y dejarlo en evidencia, parece ser más grave que los delitos cometidos por los delincuentes. Nosotros creemos en una Policía sana que cumple sus funciones, y a aquellos que usen el uniforme para delinquir los vamos a exponer. Pero Villaverde va siempre a contramano y preocupa más por el policía malo que por el vecino bueno….raro”, destacó el jefe de la banzada oficialista.

“Otra cosa que suena extraño», dijo López y destacó que «Villaverde critica la casta, pero no se dio cuenta que el supuesto experto que ella trajo a darle clases a los rionegrinos ocupa cargos en su provincia desde 2015; fue concejal de Rosario; diputado provincial de Santa Fe y luego diputado nacional por el partido de Mauricio Macri, incluso no dio quórum en la Cámara para el tratamiento de la Ficha Limpia, lo cual nos llena de sospechas. Más casta, no se consigue me parece”, afirmó.