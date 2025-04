Santa Fe obligó la paz bonaerense. CFK será candidata

(ADN).- La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, dispuso que se dé de baja el proyecto para que se convoque a elecciones concurrentes en la Provincia de Buenos Aires. Fue hoy, después del resultado electoral de Santa Fe donde el peronismo (y el progresismo y orgas kirchneristas) fue dividido e hizo una mala elección. Además, se conoció que Cristina será candidata provincial.

El mensaje de la expresidenta es un gesto hacia el gobernador Axel Kicillof que descomprime la tensión interna dentro del peronismo bonaerense, aunque no es una capitulación de su postura sobre cómo habría que enfrenar al mileísmo y el macrismo en los próximos comicios legislativos.

En este sentido, el texto es un largo cuestionamiento al “error político” de la Gobernación de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales “con apenas seis semanas de diferencia entre una y otra”, remarcó la presidenta del PJ nacional.

“Lo mejor para los bonaerenses en general y para el peronismo en particular es votar una sola vez, el 26 de octubre. O sea, elecciones concurrentes tal y como se viene haciendo hace más de 40 años”, insistió. A pesar de ello, anunció que, “como presidenta del PJ nacional y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en las Provincia de Buenos Aires es un error político (Dios quiera que me equivoque), le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales” que “desistan del proyecto de concurrencia electoral para que los bonaerenses voten una sola vez”.

Y no solo eso, Cristina Kirchner le pidió a su sector “que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador” que también recibió el apoyo de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza (LLA), los tres sectores en apariencia más beneficiados por el desdoblamiento.

La decisión de la exmandataria le dará una tranquila luz verde a Kicillof para que se cumpla con su propuesta desdobladora que inició un duro debate interno y distanciamientos dentro del peronismo provincial.

CFK candidata

La senadora de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria (UxP), María Teresa García, confirmó este lunes por la 750 la candidatura de Cristina Kirchner a legisladora bonaerense tras el duro mensaje en redes sociales en el que volvió a cuestionar a Axel Kicillof por su decisión de desdoblar las elecciones locales.

García dijo que “absolutamente” la expresidenta será candidata y aseguró que ella es “quien mejor puede representar al peronismo” y quien “tiene voz más fuerte frente al Gobierno nacional”.