Piden ampliar el Plan Calor en la región cordillerana

(ADN).- La legisladora Ana Marks solicitó la «urgente ampliación» del Plan Calor 2025, destinado especialmente a las familias que continúan sin acceso al gas natural debido a la paralización de las obras del Gasoducto Cordillerano. Lo hizo mediante un proyecto de comunicación, destinado a la Secretaría de Energía y Ambiente de la Provincia de Río Negro.

La obra del Gasoducto, iniciada en 2017, fue planificada para beneficiar a 25 localidades de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, alcanzando a unos 15.000 nuevos usuarios. «Sin embargo, a pesar de estar prácticamente finalizada, la decisión del actual gobierno nacional de frenar la obra pública ha dejado inconclusa su ejecución, afectando a miles de familias», subrayó la legisladora peronista.

Actualmente la empresa Camuzzi mantiene suspendidas las autorizaciones para nuevas conexiones de gas en la zona cordillerana, argumentando falta de presión en el sistema troncal. Esta situación afecta gravemente a más de 5.000 familias en Bariloche que, en pleno invierno patagónico, deben afrontar temperaturas extremas sin acceso a un servicio esencial.

“El Estado no puede dar la espalda a quienes, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder al gas natural. Necesitamos medidas urgentes y concretas para acompañar a estas familias, que no pueden esperar un invierno más”, expresó Marks.

El proyecto presentado solicita que se flexibilicen los requisitos de ingreso al Plan Calor, contemplando especialmente a quienes tienen solicitudes de factibilidad de conexión de gas rechazadas por Camuzzi. De este modo, se busca mitigar el fuerte impacto económico que implica calefaccionarse con fuentes alternativas, cuyos costos se han incrementado considerablemente: el metro cúbico de leña supera los $60.000, una garrafa de 10 kg ronda los $20.000 y un tubo de 45 kg cuesta más de $80.000.

“Este es el noveno invierno que muchas familias pasarán sin gas, y no podemos naturalizarlo. El Plan Calor debe ser una herramienta de contención real, especialmente en un contexto donde la obra está tan cerca de concretarse”, indicó la legisladora. “En una provincia como Río Negro que produce gas y cobra regalías gasíferas es necesario que el estado provincial destine un porcentaje de las mismas para poder garantizar el acceso al Plan Calor y la finalización de la obra del gasoducto”, concluyó Marks.