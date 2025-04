Pesatti: «Milei se mete con los más débiles, es un cagón»

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti hizo una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei y su política económica. Criticó la devaluación, el «doble» cepo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la quita de recursos a la provincias y la motosierra a los jubilados y los sectores vulnerables. «No se mete con los poderosos» advirtió, y dijo que «en su lenguaje, es un cagón».

El dirigente de Juntos también se refirió a su posible candidatura a senador. En diálogo con Visón FM de Lamarque, indicó que -a pesar del consejo de los consultores políticos- no se quedará callado y seguirá criticando el modelo de la Casa Rosada que, aseguró, no es nuevo en el país, «solo cambia de envase», y «siempre termina mal».

Consultado sobre las últimas medidas económicas, Pesatti aseveró: «tenemos una devaluación encubierta y encima doble cepo: el que había antes y el del Fondo Monetario, porque los 20 mil millones de dólares que toma la Argentina nos van a salir caro». Y avanzó: «La deuda tiene un listado de obra pública, de financiamiento a las pymes, de incentivo a la producción, de asistencia a los municipios, es para construir hospitales? No, es para seguir manteniendo la bicicleta financiera y eso la paga el pueblo. Le roban la guita a la gente», subrayó.

«Para pagar la deuda la gente se va a a tener que jubilar a los 70 años. Ellos (FMI) estipulan qué tipo de cambio tiene que haber, que plan económico hay que tener y probablemente con esta deuda, se lleven (las grandes corporaciones) más baratos los recursos naturales que tiene la argentina: energía, minerales, recurso pesquero, litio. Es así», indicó.

El vicegobernador acentuó su discurso fuertemente anti Milei. «Yo se que a veces, incluso los consultores políticos dicen ‘mejor no hablar porque la gente todavía la apoya a Milei entonces es mejor no decir nada’, yo lo voy a decir, no me voy a quedar callado», advirtió.

«Esto ya lo vivimos en el país y siempre termina igual, termina mal. Las ideas de Milei no son nuevas, son las que gobernaron el mayor tiempo en la argentina, lo que pasa es que fueron cambiando de envase: a veces en formato de golpe militar, en menemismo, en macrismo y ahora anarco capitalista», sentenció.

-Quiere ser senador?, le consultaron.

Me gustaría defender a mi provincia en el Senado. En este tiempo las que más pagaron el costo de la política económica de Milei fueron las provincias, y no los gobiernos, sino la gente. Cuando decimos que se perdieron unos 158 millones de dólares en Río Negro por la motosierra, no lo perdió el gobierno lo pierde la gente. Y esa plata es de la provincia. Y se siguen choreando los impuestos acá. De cada tres pesos que recauda la Nación, dos se quedan ahí y uno vuelve a la provincia y esos impuestos salen de cada ciudad, de cada provincia. Por ejemplo, cuando se carga nafta el 30% se lo lleva Nación para nutrir el FONAVI, pero plan de viviendas no hay ninguno. Otra parte es para mantener las rutas y construir nuevas, nada, cero al as. Pero bueno, capaz que ahora me están puteando la mayoría de los que nos están escuchando la radio, porque no quieren escuchar estas cosas. Mucha gente quisiera seguir creyendo que con una motosierra se arregla un país.

-Se puede transformar en candidato?, repreguntaron.

Si tengo que cumplir ese rol lo haré, sin problemas. El coraje y la valentía para poder defender los intereses de mi provincia a capa y espada lo tengo.

-Que dice el partido?

No hemos tenido reuniones en este sentido. Falta mucho para el tiempo electoral, veremos.

El ajuste

En otro tramo de la entrevista, Pesatti indicó que «Milei hizo el ajuste sobre los jubilados, no lo hizo sobre los millonarios. A esos les sacó los impuestos».

«Con qué logró el Gobierno cerrar las cuentas macroeconómicas? con el ajuste a los jubilados fundamentalmente, con los más débiles, con los sectores más vulnerables, así cualquiera es vivo», subrayó.

Y apuntó: «Por qué no se mete con los más poderosos, con los que tienen más guita, a esos no les tocó un mango. Por qué no se mete con los Bancos que son los que tiene bien aceitada la bicicleta junto con todos los que tienen más capacidades de especular financieramente como los importadores y exportadores, por qué no se mete con esa gente? Se mete con los débiles, con los que saben que le pueden hacer nada. Hablando en su lenguaje es un cagón», cerró.