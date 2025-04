«No reconoceremos esta nueva deuda ilegal e inviable»

(ADN). – «Tal como lo advertimos, no reconoceremos esta nueva deuda ilegal, inviable y odiosa», publicó el senador Martín Doñate, al conocerse el acuerdo técnico del FMI con Argentina, por 20 mil millones de dólares.

Señaló en la red social X que la deuda «fue tomada con protocolos que violan el ordenamiento jurídico argentino. No pasó por el Congreso, no tuvo ni tiene controles, y no es para el desarrollo: fue, es y será para la fuga y el saqueo».

Luego Doñate afirmó que «si alguien la tiene que pagar, que la paguen los que se la fugaron. Que la pague el FMI, que convalida este saqueo. Que la pague Caputo, que ahora quiere usar otros 20.000 millones para la timba financiera. No vamos a permitir que el sufrimiento del pueblo argentino cargue con una nueva mega estafa. Esto no es política económica. Es un crimen».

«Esta posición ya fue advertida y notificada por nuestro bloque de senadores de UxP y el Partido Justicialista. El FMI lo sabe. No podrá aducir que no fue debidamente notificado», finalizó el senador rionegrino.