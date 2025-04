Navtour: Wallace advirtió «una conducta maliciosa»

(ADN).- La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) cuestionó duramente el accionar del Ejecutivo municipal tras conocerse que se concretó el pago de la primera cuota del acuerdo por 979 millones de pesos a favor de la empresa Navtour S.A., en el marco de un convenio transaccional cuya legalidad está siendo severamente cuestionada por amplios sectores del Concejo Deliberante.

“Advertimos de mínima una conducta maliciosa”, sentenció Wallace en diálogo con Radio Con Vos Patagonia, en referencia directa a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Carina Ondarcahu, quien firmó la orden de pago apenas dos días después de emitida la resolución que autorizaba la transferencia. El pago, equivalente a unos 153 millones de pesos al cambio oficial, se realizó el 10 de abril, mientras que la resolución lleva fecha del 8. Sin embargo, según explicó la edil, la norma recién fue publicada el 15 de abril en el boletín oficial. “Uno podría darse por notificado luego de esa publicación, lo que vuelve cuestionable el procedimiento”, argumentó.

El caso se enmarca en un acuerdo con la firma Navtour S.A., empresa que mantenía un litigio con el Municipio. El convenio fue impulsado por el intendente Walter Cortés y aprobado por la Comisión de Transacciones, pero rápidamente generó rechazo en el Concejo. Siete de los once concejales firmaron un pedido formal para que se suspenda el acuerdo y se convoque nuevamente a la Comisión de Transacciones.

Wallace fue más allá de las irregularidades administrativas. Apuntó directamente a las responsabilidades políticas detrás del pago. “El compromiso de pago fue el 18 de marzo, es decir, antes incluso de la resolución del 8 de abril. Esto no solo es desprolijo, es inédito. Se comprometió el 1% del presupuesto anual de la ciudad sin respaldo legal en ese momento”, advirtió. Según explicó, ese dinero fue inmovilizado en el sistema contable municipal, lo que impide su uso para otros fines.

La concejal también aseguró que el pago de los 90.000 dólares estipulados en el artículo 3 del acuerdo, en concepto de honorarios profesionales, aún no se concretó porque “el profesional no acercó la factura”. No obstante, subrayó la urgencia de clarificar todo el procedimiento: “Esta información es fundamental, y costó conseguirla”.

Wallace cargó además contra el flamante asesor Mike Domínguez, a quien acusó de desestimar el reclamo del Concejo: “Dice que el Concejo ya prestó conformidad. Con asesores así, el intendente no va a buen puerto”. En este punto, la edil dejó entrever que la firma de Domínguez y otros funcionarios podría derivar en responsabilidades penales.

“No tengo muchas esperanzas en la Justicia, pero si esta línea se consolida, habrá que hacer una denuncia penal y que sea el fiscal quien defina si hubo delito”, anticipó. Entre los posibles delitos mencionados, apuntó a un posible abuso de autoridad y a “connivencia entre varios actores del Ejecutivo para beneficiar intereses particulares”.

Además, la concejal recordó que Ondarcahu, actual secretaria de Hacienda, fue designada por un acuerdo entre Cortés y Agustín Domingo, diputado nacional por Juntos Somos Río Negro y exministro de Economía provincial. “Hay que poner todo sobre la mesa. Nadie en el Ejecutivo se plantea frenar esto. Es evidente que quieren seguir adelante, incluso desde distintos espacios políticos”, sentenció.

La oposición reclama que se retrotraiga el acuerdo y se evalúen las responsabilidades. Wallace propuso que el Concejo se reúna formalmente para analizar la documentación y resolver los pasos a seguir: “No podemos mirar para otro lado. Somos funcionarios públicos y no estamos para barrer la mugre debajo de la alfombra”.

En simultáneo, la concejal alertó sobre una posible incompatibilidad en la figura de Mike Domínguez, quien integra el Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC) en representación del Sindicato de Comercio: “No puede tener doble representación. Eso también habrá que resolverlo”.