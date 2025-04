Navtour: La pelea Cortés-Gennuso sumó otro round

(ADN).- El intendente de Bariloche, Walter Cortés, justificó ayer el acuerdo alcanzado con la firma Navtour SA, que habilita al Municipio a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que acusó la empresa tras no conseguir una habilitación comercial para una estación de servicio en desuso.

Acompañado por la asesora letrada Yanina Sánchez, el jefe comunal no ahorró críticas a la gestión del exintendente Gustavo Gennuso y, en especial, a su exjefa de Gabinete y actual legisladora provincial, Marcela González Abdala.

“Son grandes actores, porque lo de Abdala es terrible”, disparó Cortés. “Hasta dónde hay tanto cinismo, sabiendo que son culpables. La estación la cerraron ellos y no pudieron sostener en la Justicia que había estado bien cerrada. Por eso el dueño gana por daños y perjuicios”, sentenció.

En ese sentido, el intendente redobló la apuesta: “Han transformado la política y la representación de la municipalidad en actores que son cínicos, y la verdad es que no deberían volver más a ningún lado. Van a tener que vérselo en la Justicia”.

Además, defendió la transparencia del procedimiento que llevó a cerrar el acuerdo con Navtour. “Mis actos de gobierno siempre van a tener la presencia del Contralor. Antes de tomar una decisión la tomamos vista por un montón de gente, para no generar ningún perjuicio al erario del municipio”, remarcó.

En tono firme, Cortés cuestionó a quienes, desde la oposición, salieron a criticar el acuerdo. “Los representantes de la municipalidad deberían tener vergüenza al salir y decir tantas cosas, y no hacerse cargo de sus propios errores, que está pagando el pueblo con sus impuestos, que le cuestan al hombre humilde”, subrayó.

Y agregó: “Me parece una falta de respeto a todos. Si hacemos una enumeración de juicios que tiene la Municipalidad por el mal desempeño de sus funcionarios, la lista es larga”.

“No tenemos ningún problema en contestar lo necesario, pero las cosas siempre de frente. Somos humanos, somos personas, y también a veces nos podemos equivocar. Pero nosotros nos equivocamos haciendo”, concluyó.

Sentencia firme

Por su parte, la asesora legal Yanina Sánchez detalló los aspectos técnicos del acuerdo con Navtour SA. Según explicó, la sentencia contra el Municipio ya estaba firme al momento de asumir la nueva gestión. “Nos informan que había una sentencia de Cámara que decía que el Estado Municipal había actuado mal, negando sin causa la renovación de una habilitación. Esto tramitó todo durante la gestión anterior”, afirmó.

Sánchez remarcó que el fallo “ya tenía una sentencia en la Cámara de Apelaciones diciendo que el Estado Municipal había actuado mal, a través de una resolución que no firma esta gestión y que había rechazado todos los recursos que la empresa había presentado”.

“Cuando nos presentamos, los plazos ya estaban vencidos”, precisó. “Nos informan el 2 de octubre, pero la sentencia tenía otra fecha», dijo al tiempo que reveló que, durante el traspaso de mandato, la gestión anterior no habría informado de 300 juicios activos ni de 10.000 ejecuciones por resolver.

Según relató, el acuerdo fue evaluado en el marco de la Comisión de Transacciones, un órgano conformado por los tres poderes municipales. “Como cualquier juicio, uno evalúa si ese juicio puede tener un resultado positivo o negativo, no importa si se paga en dos meses o diez años. Se trata de evitar mayores costos”, justificó.

En ese marco, destacó que la empresa reclamaba 2,5 millones de dólares y que el acuerdo finalmente se cerró por 900.000 dólares. “Fue una decisión de oportunidad y conveniencia, para no exponer al Estado Municipal a una sentencia mayor”, dijo.

Sánchez también deslizó críticas a la salida de la gestión anterior. “González Abdala no lo entregó formalmente. Nos encontramos con este informe una vez que ingresamos a Legales el lunes 11 de diciembre”, reveló. Consultada acerca de la aparición de varios abogados vinculados a la gestión municipal, y que representaron a la empresa oportunamente, agregó: “Tengo el inicio de la demanda y no figura ningún integrante del Contralor. El doctor Damián Vila, cuando se trata este tema en Contralor, se excusa. Y quien está integrando la Comisión de Transacciones no es Vila, sino el doctor Estanislao Cazaux”.

El caso Navtour será tratado este miércoles en la Comisión Legislativa del Concejo Municipal. Desde la oposición, ya se anticiparon cuestionamientos al acuerdo, incluso se baraja la posibilidad de solicitar que el Ejecutivo vuelva sobre sus pasos y desarme aquel acuerdo alcanzado en sede judicial.