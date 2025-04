Macri: “La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO”

(ADN).- El expresidente Mauricio Macri criticó con dureza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Santiago Caputo, el “triángulo de hierro” que rodea a Javier Milei, lo que configuró un capítulo más en la tensa relación entre los espacios que analizan una coalición. Además, aseguró este momento de incertidumbre económica «se arregla bajando impuestos y teniendo otro tipo de cambio», alentando una devaluación.

“Había mucha gente (del PRO) que podía reforzar el Gobierno para que genere confianza y claramente su círculo dijo que no, porque no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía ‘sí, me parece fantástico’, lo anotaba, pero nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país terminamos en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el país”, dijo el exmandatario.

Y arremetió: «Para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO porque si bien es en la ciudad de Buenos Aires, eso es ir por el PRO, porque la estrategia es ir por el PRO. Honestamente, no entiendo”, se explayó Macri en diálogo con radio Mitre.

“No puedo entender que aquel partido que le saco la Ley Bases; que le evitó que le volteen el DNU; que hace pocas horas, en ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose y pegándose, sacó el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar al PRO”, insistió Macri, que no dudó en destacar la labor de su partido en el distrito porteño, al que describió como “una isla”, durante estos últimos años en que “el populismo” gestionaba a nivel nacional.

Macri fue por más y apuntó contra Milei: “Como prioridad, para un presidente que llegó en forma increíble, inédita, con su hermana y sus cuatro perros al poder, tiene que preocuparse por reforzar todo lo posible su gobierno”.

Devaluación

«Yo diría que el Presidente y el Ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que Argentina crezca en sus exportaciones y las exportaciones están sufriendo. Esto se arregla bajando impuestos y teniendo otro tipo de cambio», resumió el ex mandatario.

La declaración de Macri se produce en plenas negociaciones entre el gobierno y el FMI, que reniega de los anuncios sin sustento que estuvo haciendo el titular del Palacio de Hacienda antes de tener cerrado hasta el monto del préstamo que tramita.