LLA negó «compras» en el PRO: «estaban regalados»

(ADN).- El armador bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja, salió al cruce de Mauricio Macri, que había apuntado contra la estrategia libertaria de sacarle dirigentes al PRO. «Todos los dirigentes que tenían precio, ya los compraron», dijo el ex presidente. Ante eso, defenestró el armado macrista: «A los del PRO no había que comprarlos, estaban regalados», dijo en declaraciones a La Brújula 24 durante su paso por Bahía Blanca. Ahí, aseguró que «Macri está mal asesorado».

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia señaló que no habrá coalición entre partidos, algo que choca con el objetivo de «acuerdo institucional» que agita Macri y tensiona cada vez más las negociaciones entre ambos espacios en la provincia. «La boleta va a ser la de LLA, no hay dudas de eso» dijo, para acusar al ex presidente de poner «condiciones para negociar».

Así, expuso la posibilidad de avanzar en acuerdos con los dirigentes del PRO con los que viene charlando, sin la necesidad de ir hacia una alianza: «Cuál es el inconveniente que me ponga de acuerdo con Santilli y Ritondo sin escuchar lo que dice Macri, no lo entiendo», dijo.

Y agregó: «Macri tiene como tarea que su espacio no desaparezca y la mía no es que el partido desaparezca, los que quieran sumarse, pueden hacerlo sin condiciones».

Por estos días, el líder del PRO expone su intención de reflotar Juntos en una estrategia para fortalecerse en la negociación con Milei y condiciona el acuerdo a la incorporación de sectores del radicalismo que, por su parte, ya mantuvieron reuniones con Santiago Caputo y Lule Menem en Casa Rosada.

La semana pasada, Macri había disparado contra los dirigentes de su partido que se pasaron a las filas libertarias, lo que provocó la reacción de algunos de ellos, como Diego Valenzuela: «Si algo no tengo es precio», dijo el intendente de Tres de Febrero.

Sobre esos dichos del líder del PRO, Pareja sostuvo: «Macri hace rato que no tiene razón. Cuando ganamos en el ballotage, me junté con la mesa política y di una sola indicación que era no ir a caranchear en el PRO y sectores del radicalismo, dejar que el proceso decante naturalmente. En ese momento no había que comprarlos, estaban regalados y no los fuimos a buscar, dejamos las puertas abiertas».

Entren de ningunear al armado del PRO, el armador de Karina dijo que la estructura de la LLA, después del peronismo, «es la más robusta» y que «esa será la puja en los próximos 50 años de la Argentina».