La fruticultura espera un dólar de equilibrio más alto

(ADN).- «El dólar de equilibrio debería estar más alto», indicó Nicolás Sánchez, el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI). Así, se manifestó sobre el nuevo anuncio del gobierno nacional que elimina -parcialmente el cepo- y establece una banda de flotación para la moneda extranjera.

El empresario indicó que «el cepo no se libera del todo, las compañías multinacionales no pueden girar dividendos acumulados al exterior, entonces no todo el mundo tiene acceso al dólar». Subrayó que «no hay un dólar totalmente libre. Con este dólar atrasado hay muchas industrias están complicadas, con altos costos en dólares y no solo la fruticultura, también el campo y toda la industria exportadora como la del conocimiento», dijo.

En diálogo con FM Visión, Sánchez agregó que «la balanza turística de este año ha sido negativa para argentina. Cuando otros años han sido totalmente positivos hoy es más barato irse al exterior y los extranjeros ya no vienen. Ahí esta la distorsión. Dólar anclado e inflación altísima, un combo letal para las producciones regionales, por eso toda liberación o desregulación siempre es buena, pero hay que tener un dólar de referencia más alto», reclamó.

El primer día (ayer) hábil tras la medida económica, el dólar operó a 1.210 pesos.

«A la mejor competitividad vía cambio hay que agregarle otros puntos» aseveró el dirigente de CAFI, y ejemplificó: «como quita impositiva o eliminar la inflación, porque la devaluación es pan para hoy y hambre para mañana». En ese sentido puntualizó: «una caja de manzana puesta en Buenos Aires tiene un 54% de impuestos, en un momento eso hay que cambiarlo».

Sobre la posición de la argentina frente sus competidores, dijo: «Los países vecinos vienen con estabilidad, el problema es que argentina está caro y es difícil competir, como con Chile o Sudáfrica».

Sánchez habló también de los aranceles que impuso Estados Unidos: «generan distorsiones en el comercio internacional, son, a la larga negativos. Los de argentina son los aranceles mas bajos, pero alguien tiene que pagarlos. Lo único positivo es que nuestros competidores de otros continentes tienen más impuestos, como Sudáfrica con el 34%».