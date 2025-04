Ganancias: Para ASSPUR no mejora el salario básico

(ADN).- El gremio ASSPUR salió a criticar la medida del Gobierno para desdoblar el pago de guardias y horas extra para evitar que los profesionales y trabajadores del sistema de salud pública eviten pagar el Impuestos a las Ganancias. Aseguran que la medida es «una maniobra», que no soluciona el problema de fondo, que «no mejora el salario básico».

Pero además denunció que las horas extra y las guardias son «un parche» al sueldo, que «no todos realizamos». Esa frase va directo al sistema de pago que viene siendo expuesto desde como un «sobresueldo arbitrario».

“Nos sacan Ganancias de las guardias, pero nos niegan sueldos dignos: Salud sigue en emergencia”, indicó el gremio en un posteo en sus redes sociales. «Desde ASSPUR entendemos que el desdoblamiento de las guardias para evitar el Impuesto a las ganancias es fruto del reclamo sostenido de quienes trabajamos en salud. Sin embargo, no deja de ser una maniobra que no resuelve el problema de fondo en términos definitivos, y tampoco hay claridad sobre cómo será su implementación», agregó la entidad.

ASSPUR aseguró que «este anuncio no mejora el salario básico. Solo aplaza la discusión real: la necesidad de un salario digno, en blanco, que no dependa de hacer horas eternas para llegar a fin de mes. Es necesario decirlo con claridad: Los salarios del personal de salud vienen siendo parchados estratégicamente con las guardias y horas extras, que no todos realizamos», denunciaron.

El sindicato insistió en que el «salario no es ganancia», exigió paritarias exclusivas de Salud «para poner fin a los bajos salarios y la precarización estructural de nuestro sector», «salarios reales, dignos y en blanco». Y aseguraron: «La salud pública sigue en emergencia. Y nuestra lucha también».