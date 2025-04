Fuerte mensaje de la Iglesia. Lavado de pies a jubilados

(ADN). – La Iglesia Católica dio a conocer un fuerte mensaje en la ceremonia de Jueves Santos y dedicó el lavado de pies a los jubilados. . «Queremos reconocer su dignidad, que tengan medicamentos y todo lo que necesitan».

Con la consigna: «A los pies de nuestros abuelos», el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofició misa en la parroquia Virgen Inmaculada de Villa Soldati, y pidió una jubilación que permita «descansar con dignidad tras una vida de trabajo» y reclamó mayor unidad frente a la «realidad completa y desafiante» del país.

Monseñor García Cuerva, acompañado por sacerdotes villeros y miembros de la Familia Grande Hogar de Cristo, expresó su preocupación por la situación económica de los jubilados y pidió que el Estado garantice sus derechos básicos.

“Los abuelos no pueden seguir esperando. El ajuste no puede recaer siempre sobre los más débiles”, afirmó en su mensaje, en línea con el reclamo que desde hace meses, distintos sectores eclesiásticos vienen manifestando su disconformidad con las políticas sociales del Ejecutivo, especialmente en lo que respecta a la tercera edad. Ante esta realidad, los obispos advierten: sin justicia para los jubilados, no hay paz social posible.

La ceremonia religiosa incluyó una peregrinación desde la parroquia San Ignacio de Loyola hasta la Catedral Metropolitana, con una parada simbólica frente a la Casa Rosada. Allí, sacerdotes, seminaristas y fieles se detuvieron a rezar por los jubilados. La Misa Crismal, que reunió a más de 400 personas, concluyó con la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos santos.