Final abierto para ficha limpia en el Senado

(ADN). – Pocos minutos después del traspié del Gobierno nacional con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla en el Senado, el oficialismo convocó a una sesión especial para tratar el proyecto de ficha limpia y la declaración de la emergencia en la ciudad de Bahía Blanca. Llamó la atención, que fue poco después del pedido explícito del presidente Javier Milei en su red social predilecta donde, enojado por la caída de los pliegos, pedía que avance la iniciativa que podría dejar sin ser candidata a Cristina Kirchner.

Con la rúbrica del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el pedido de sesión tuvo su presentación formal a penas una hora y media después de terminada la votación que definió la suerte de las candidaturas de Lijo y García – Mansilla, quien este lunes decidió renunciar a ser juez de la Corte Suprema tras ser designado por decreto a mediados de febrero.

En esa sesión, el senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, pidió una moción de preferencia para darle tratamiento a ficha limpia, justamente en la fecha en la que fue solicitada la sesión especial en el recinto de la Cámara alta. El apartamiento cosechó apenas 27 adhesiones y fracasó la moción.

Fue por ello que la diputada del Pro Silvia Lospennato, impulsora del primer proyecto de ficha limpia en 2017, alertó sobre los riesgos de ir a un debate en el recinto sin tener los números para la aprobación: “Si la piden sin los votos no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de cero”.

El proyecto de ley de ficha limpia cuenta con media sanción desde el 12 de febrero cuando la Cámara de Diputados lo aprobó con 144 votos afirmativos, 98 en contra y 2 abstenciones, tuvo despacho del Senado el pasado 19 de febrero. Cabe remarcar que por ser una modificación al Código Electoral Nacional requiere de una mayoría absoluta tal como lo establece el artículo 77 de la Constitución Nacional.

Tras la advertencia de la legisladora y el escenario que podría desatarse ante un resultado adverso, todo estará puesto en si habrá o no quórum ya que si La Libertad Avanza avista que no están los números, existe la posibilidad de que no se exponga a otro traspié en el recinto de la Cámara alta.

Pero si la sesión arranca todas las expectativas están dadas en una dupla, ¿por qué? Al ser una modificación al régimen electoral, la cual requiere la aprobación de una mayoría absoluta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no puede desempatar. Con este escenario, el interbloque opositor Unión por la Patria, conformado por 34 legisladores, estaría a solo dos votos de hacer caer la ficha limpia por el resto del año.

A estas horas, hay dos provincias bajo la lupa: Misiones y Santa Cruz. Si bien los senadores del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, votaron a favor en el pedido de apartamiento y sus pares de bloque en la Cámara baja hicieron lo mismo pese a que propusieron incorporar la ficha limpia digital sin éxito, su intención de voto en el recinto de la Cámara alta es una incógnita.

Misma situación atraviesan los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, quienes han sido funcionales al oficialismo la semana pasada votando ambos pliegos positivamente, pero se opusieron en la Ley Bases. Así las cosas, sus coterráneos en Diputados aportaron un voto negativo y otro ausente cuando se giró la media sanción.

El oficialismo afina los consensos para llegar a la sesión convocada para mañana, a las 11, con la certidumbre de que va a tener los 37 votos, sobre todo, porque saben que el empate haría caer el proyecto por lo que resta del año. Todo esto se resolverá el próximo jueves.