EdERSA normaliza el sistema eléctrico en barrios populares

(ADN).- El gobierno provincial junto a el municipio de Cipolletti y la distribuidora EdERSA pusieron en marcha el “Plan de Normalización de Barrios Populares” que tiene como objeto llevar energía segura, previsible y de calidad a los asentamientos y sectores periféricos de esta localidad. La “prueba piloto” se ejecutará en esta localidad durante 2025, para después proyectarla a toda el área de concesión de la empresa eléctrica.

Con éxito, el proyecto ya pasó por los barrios “Los Sauces” y “La Ribera”, actualmente se encuentra en pleno proceso en “Martín Fierro” y “El Espejo”, y desde la semana próxima desembarcará en “4 de Agosto”, “Nueva Esperanza” y “Puente Santa Mónica”, éste último un amplio sector de Balsa Las Perlas.

El Plan de Normalización Eléctrica tiene un enfoque integral y por demás novedoso. No se trata sólo de realizar obras de redes regulares, “si no que se busca tener una mirada mucho más social en cada uno de los sectores”, explicó Sebastián Busader, encargado del programa desde EdERSA. Es importante destacar que los barrios beneficiados con el ingreso al plan, se encuentran incluidos en el mapa de Renabap y no cuentan con servicio de gas natural, lo que hace que los vecinos sean considerados “electrointensivos” (utilizan la electricidad para muchos quehaceres cotidianos, como cocinar, calefaccionarse, refrigerarse, etc).

La piedra basal fue la firma de un convenio marco entre la Provincia, el Municipio y EdERSA, con el que se formalizó el programa e inmediatamente se iniciaron los trabajos para consolidar la normalización eléctrica en Los Sauces y La Ribera, donde ya se terminó con éxito.

“Allí terminamos con la red eléctrica regular, colocamos los pilares y las llaves de protección que faltaban, y sacamos los cables irregulares. Mientras ese trabajo de obra se ejecutaba, la secretaría de Energía trabajó con equipos territoriales en relevamientos en el interior y el exterior de las casas. Lo que se busca es conocer las instalaciones eléctricas internas, los electrodomésticos que se utilizan, los típicos constructivos de las casas. El objetivo es hacer más eficiente el consumo de la electricidad, que los usuarios se regularicen, se mantengan en la regularidad y logran pagar facturas asequibles”, explicó Busader.

¿Por qué se lanzó este plan en Cipolletti? Porque esta localidad, sumando a Balsa Las Perlas, congrega más de la mitad de los barrios populares de la provincia. “Conociendo la realidad del barrio, las condiciones de la vivienda (su hermeticidad, tipología constructiva, estado de conservación, ventanas, puertas, sistemas de climatización, cocción,etc), las instalaciones internas de la vivienda y los electrodomésticos que utilizan y cómo los utilizan, podemos ayudar y mucho en hacer eficiente el consumo de la electricidad, además de mejorar las condiciones de seguridad”, agregó.

Los trabajos antes mencionados se complementan con talleres de información y concientización sobre el uso seguro y racional de la energía eléctrica, que brinda personal de EdERSA. “Dado que se acerca el invierno, estamos trabajando en la idea de capacitar a los vecinos en la construcción de las llamadas estufas rusas. El costo de elaborar estos artefactos es muy bajo y son muy eficientes para calefaccionar las viviendas. El municipio aportará personal para las capacitaciones”, informó la misma voz de EdERSA.

Es decir, el plan (financiado en una mixtura entre lo público y lo privado) cuenta con obra de normalización; aporte de pilares, protecciones en intradomiciliarias en los casos necesarios; retiro de todo el riesgo eléctrico; relevamientos para eficientizar los consumos; posibilidades de aportar fuentes alternativas de climatización; talleres educativos y de concientización; colaboración para inscribirlos en Segmentación Tarifaria; y un permanente seguimiento para lograr que los vecinos se mantengan en el sendero de la regularidad.

“La importancia de plan se visibiliza en la muy buena recepción que ha tenido en los barrios donde se ha puesto en marcha. La mayoría de los vecinos quiere tener servicio regular, sin riesgos, dejar de pensar que alguien de la familia puede terminar electrocutado, o que se les puede prender fuego la casa, como ya hemos visto en muchos casos. Todos los actores involucrados en este proyecto tenemos la obligación de mejorar el día a día de miles de rionegrinos”, culminó Busader.

Hay un dato que es insoslayable, y que clarifica la necesidad de darle visibilidad a la problemática: en nuestro país, la principal causa de muertes por accidentes domésticos es por deficiencias en el sistema eléctrico (electrocuciones o incendios).

Pero también es importante construir “un cambio cultural” en estos barrios, buscando “que usen de manera eficiente la energía, que logren mantenerse en la regularidad y que paguen la factura, algo que a la vez les permitirá otras cosas, como valorizar mejor su propiedad, tener acceso a otros servicios o productos (con la factura de luz pueden acceder a la compra de artefactos, créditos)”, explicó la misma voz.