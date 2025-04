Doñate: «Le entregaron nuestras provincias al FMI»

(ADN). – El senador rionegrino Martín Doñate fustigó a los legisladores que votaron en el Congreso la Ley Base, que habilitaron el DNU 70/23 y firmaron el Pacto de Mayo, porque le dieron libertad al presidente Javier Milei «para negociar en nombre de todos una entrega ilegal al Fondo Monetario» y agregó que «son responsables», porque «entregaron nuestras provincias al FMI. Entregaron los recursos, los derechos de nuestros jubilados, los remedios, la comida de nuestras familias, la soberanía nacional».

«Ahora lo estamos pagando», señaló el senador en una publicación en la red social X y «el FMI impuso la receta de siempre: tarifazos imparables; comida inaccesible; comercios que cierran; trabajo que se pierde; consumo en picada; precios que vuelan y jubilados abandonados».

Expresó además que «Río Negro ya sufre las consecuencias» y esto recién empieza, dijo, «esto no es nuevo. Es el 2001 disfrazado de libertad y blindaje. Y sabemos cómo termina. Pero también sabemos cómo se reconstruye la Argentina. Lo hicimos una vez, lo haremos de nuevo. No reconoceremos esta deuda ilegal. Vamos a reparar la deuda interna con nuestro pueblo. Y esta vez, los que ejecutaron esta desgracia no terminarán impunes».