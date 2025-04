Doñate denunció a Mansilla por usurpación de cargo

(ADN). – El senador rionegrino y secretario del PJ, Martín Doñate, presentó hoy una denuncia penal contra Manuel García Mansilla por usurpación de autoridad pública, por seguir como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego que más de dos tercios de la Cámara Alta, rechazó su designación.

Expresó el legislador que «estamos frente a un verdadero golpe institucional. La permanencia de García Mansilla en la Corte, luego de un nombramiento inconstitucional por decreto y el rechazo expreso del Senado, rompe el contrato democrático y destruye la seguridad jurídica en la Argentina”, afirmó Doñate.

“La seguridad jurídica en Argentina ha quedado aplastada. ¿Qué garantías puede tener un ciudadano, una PyME, una gran inversión externo, una empresa nacional o un trabajador si las decisiones del máximo tribunal pueden estar firmadas por quien usurpa un cargo contra la voluntad del Senado y la Constitución?”, cuestionó el senador.

Doñate invocó el artículo 246 del Código Penal, que castiga la usurpación de funciones públicas, como tipificación provisoria. Sin embargo, advirtió que la denuncia penal presentada hoy deja expresamente abierta la posibilidad de que la investigación determine otras figuras delictivas contempladas en el Código Penal, dada la magnitud institucional del hecho y sus consecuencias jurídicas.

“Esto no es una discusión académica, es la configuración concreta de un delito penal en ejercicio”, dijo Doñate y aseguró que «cada día que pasa agrava la situación jurídica de García Mansilla como el máximo responsable de llevar a la Argentina a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas en democracia y de una oscura mancha que deja en la historia institucional del país”.

“Si esto se permite y no se actúa inmediatamente, mañana cualquier presidente podrá designar a jueces por decreto, ignorando al Senado y reduciendo la República a una farsa. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene derecho a un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de la ley. La democracia no se negocia”, afirmó el senador de UxP.