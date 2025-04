Denuncian sobreprecios en la Fiesta del Chocolate

(ADN).- La legisladora Marcela González Abdala (JSRN) lanzó duras críticas contra el gobierno municipal barilochense tras el desarrollo de la Fiesta Nacional del Chocolate. En diálogo con Radio Con Vos Patagonia, advirtió sobre el significativo aumento en el presupuesto destinado al evento y señaló posibles irregularidades en su organización y ejecución.

“El año pasado la fiesta tuvo un presupuesto de 120 millones de pesos, de los cuales solo se ejecutaron 90. Este año, la cifra trepó a los 270 millones”, denunció. La legisladora explicó que el monto inicial presupuestado para 2025 fue de 220 millones, pero se solicitó un adicional de 50 millones al Emprotur.

«Estamos hablando de un 300% más, y lo peor es que se está utilizando toda la estructura del municipio: empleados, camiones, horas extras, logística… Todo eso también tiene un costo, que antes no existía», detalló González Abdala, quien además señaló la ausencia de promoción turística para el evento, que históricamente buscaba extender la temporada baja en la ciudad.

La crítica no se limitó al aspecto económico. La legisladora apuntó contra el modo de gestión de Walter Cortés: “cuando el intendente habla de avivadas: claramente está hablando de su propio gobierno. Es una vergüenza que un intendente que tiene que liderar, lo haga desde el enfrentamiento y no desde la construcción”.

Según sostuvo, la celebración perdió el nivel de calidad y organización que la caracterizaba en años anteriores, cuando era liderada por el productor Lucio Bellora. “La gente me comentó todo el fin de semana lo mal que estuvo organizada. Los food trucks no tenían electricidad, no funcionaban los posnets, y hasta chocolateros se quejaron de la desorganización”, relató.

Pero lo más grave, según González Abdala, es el clima de temor que se estaría instalando en la comunidad. “Hay vecinos que no se animan a hablar en público porque temen represalias. Me dijeron cosas por lo bajo que no quieren decir al aire por miedo”, advirtió.

La legisladora también comparó la situación con la pandemia. “Pensá lo que habría sido Bariloche durante la pandemia con este gobierno. Nos habrían dejado solos. Están destruyendo todo lo que construimos juntos como comunidad durante años”, lamentó.

Finalmente, adelantó su preocupación por el futuro de otros eventos clave para el turismo barilochense: “Ya están abriendo el paraguas para lo que pretenden hacer con Bariloche a la Carta. Esta gestión parece estar decidida a romper todo lo que funcionaba”.