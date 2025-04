Cruces entre Kicillof y Marín por la (no) planta de GNL

(ADN).- El anuncio de YPF que dio por tierra la construcción de la planta de GNL en Punta Colorada desató la crítica del gobernador bonaerense, Axel Killof, que apuntó contra el presidente Javier Milei y advirtió sobre la millonaria inversión perdida y los puestos de trabajo que no se generarán. Su postura generó la réplica del CEO de la empresa, Horacio Marin.

“Milei mintió. Dijo que la planta de GNL se haría en Río Negro, pero era solo una excusa para vengarse de la provincia de Buenos Aires y dinamitar un proyecto que llevaba más de una década de trabajo». La referencia es a que el proyecto, que en ese momento YPF compartía con Petronas, estaba encaminado hasta el cambio de Gobierno.

Y agregó: «El resultado: Argentina se quedó sin una inversión histórica de 50 mil millones de dólares y sin el desarrollo y el empleo que ese proyecto hubiera generado».

De esta forma, el mandatario evidenció que el proyecto que estaba pautado en Puerto Rosales y se mudó -a instancias del Gobierno nacional- a Río Negro, ni siquiera pudo ser puesto en marcha generando un perjuicio global para el país, porque finalmente la inversión no se generó en ningún lado.

Marín

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, salió al cruce del gobernador e insistió que la exportación de GNL “tiene que ser uno en barco ¿por qué? Porque el GNL en el mundo está migrando hacia los barcos porque es mucho más eficiente. Y nosotros lo que logramos es traer empresas internacionales a que lo desarrollen con YPF. Para mí están todos mal asesorados, se apresuran y juegan a la política en algo que es generación de valor a través de la economía”.

“Yo soy un técnico que vine a ser grande a YPF y no voy a entrar a discutir políticamente con un gobernador, lo que yo les digo que estamos generando valor y que no es como lo dicen. La planta era incierta, no había nada, no había ningún bosquejo”, dijo.

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que estamos haciendo en YPF y creo toda la gente va a ver las ventajas y las inversiones gigantes que llegarán. La diferencia entre ser un barco o una planta en tierra es la diferencia de hacer un mecano. Todos los equipos se hacen en cinco países, no se hacen en Argentina. El barco lo hacen en dos países solamente, Corea o China. Y los equipos, sea en planta o sea en barco, se hacen en cinco países solamente”, detalló Marín en diálogo con Eduardo Feinmann.

Por qué Río Negro

Marín indicó que “la decisión de Río Negro fue una decisión técnica-económica y no una decisión política o ideológica. Nosotros nos ahorrábamos más de 700 millones de dólares en Río Negro. De hecho, contratamos a una consultora independiente que dijo que eran mil millones de ahorro. Soy una persona honesta, estoy diciendo que a nosotros nos daba 700 millones de dólares y a la consultora le daba mil millones. ¿Por qué convenía en Río Negro? Porque es más cerca y porque los barcos necesitan calado de profundidad para trabajar mejor. Entonces lo tomamos una decisión técnico-económica”, aclaró.