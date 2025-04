Críticas al oficialismo por la falta de sesiones legislativas

(ADN).- El legislador Santiago Ibarrolaza criticó la falta de sesiones en la Legislatura. A través de su cuenta de X apuntó al oficialismo y la Casa de Gobierno por no respetar la división de Poderes. Además, cuestionó la falta de apertura de bloques.

«Es responsabilidad del gobernador (Alberto) Weretilneck, quien conspira todo el tiempo por sus intereses y no el de los rionegrinos. El mismo que decide quien tiene bloque, quien no. El mismo que no respeta el ultimo resultado electoral», afirmó el legislador viedmense.

Señaló además, que «a los que critican a todos los legisladores por la falta de acción parlamentaria les digo, no sean hipócritas, todos saben que el Gobernador es el dueño de cada movimiento de JSRN. En la legislatura solo se trata lo que Weretilneck dispone, no existe la separación de poderes».

«Yo doy la cara. Pongo a disposición de cada rionegrino o medio de prensa todos y cada uno de los proyectos de ley y pedidos de informes presentados. Son varios los legisladores que sí trabajan. Nunca la demagogia es el camino adecuado para asignar a los verdaderos responsables», subrayó.

Y alegó que «junto a Patricia Mc kidd hemos presentado reiterancia, la prohibición de usos celulares en cárceles y escuelas, pedidos de informes sin respuestas, la boleta única electrónica, ficha limpia en educación, etc, etc, etc. Weretilneck decide no tratarlos, todo lo demás es un rezo a la demagogia», finalizó el legislador de CREO Río Negro, el partido que lidera Aníbal Tortoriello.