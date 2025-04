Críticas al EPRE por falta de respuestas a legisladores

(ADN).- La legisladora Ana Marks denunció el «grave incumplimiento» del Gobierno provincial y del EPRE tras el pedido de informes presentado en febrero, donde solicitó datos sobre el cumplimiento de la Ley que suspende cortes de servicios públicos a jubilados, desocupados, madres solteras y familias en emergencia socioeconómica.

«La respuesta fue insólita: el EPRE pidió una prórroga para luego responder sin ningún dato relevante. Y hoy, más de dos meses después, el Ministerio de Hacienda sigue sin responder. Es un papelón institucional y una falta de respeto a los usuarios y usuarias de Río Negro, que no están llegando a pagar sus facturas porque el Gobierno Nacional, en complicidad con el gobierno de Alberto Weretilneck, habilitó subas indiscriminadas de las tarifas y el retiro de los subsidios», afirmó la legisladora justicialista.

La Ley 4395 prohíbe los cortes de luz y gas a los sectores más vulnerables para que nadie quede a oscuras o sin calefacción en una provincia donde el frío es extremo. «Sin servicios básicos no hay dignidad ni derechos humanos garantizados», remarcó la legisladora del bloque PJ-NE. Y agregó: «La difusión de esta ley es central, y así lo vienen manifestando y exigiendo diferentes organizaciones, entre ellas la Asamblea de Jubilados de Bariloche».

El pedido de informe presentado por Marks incluía cuatro preguntas esenciales:

-¿Qué campañas de difusión se realizaron para informar a los usuarios sobre sus derechos?

-¿Cuántos inscriptos hay en cada prestadora y por localidad?

-¿Cuántos beneficiarios evitaron el corte de servicios gracias a esta ley?

-¿Cuántos usuarios están actualmente en un plan de pago?

«No sólo no respondieron en tiempo y forma, sino que el EPRE reconoció que no tiene datos de beneficiarios ni de campañas de difusión. El Ministerio de Hacienda directamente sigue sin contestar. Es evidente que no hay voluntad política de aplicar esta ley ni de proteger a las familias y a los jubilados», disparó la legisladora.

Además, manifestó: «El oficialismo se niega a avanzar en debates claves para mejorar el sistema de servicios públicos. Hace meses esperamos el tratamiento de proyectos de ley que hemos presentado para declarar la emergencia del sistema eléctrico (reevaluar costos y suspender aumentos) y de otro proyecto que propone modificar la composición y los objetivos del EPRE, fortaleciendo la protección de los usuarios. El debate está bloqueado en una Legislatura que también le da la espalda a los problemas urgentes de las y los rionegrinos».

Marks advirtió que, mientras Río Negro genera energía para todo el país, su propia gente sufre pobreza energética. «Tenemos un Gobierno provincial que prefiere ocuparse de los negocios derivados de la energía y no de que nuestros vecinos puedan tener servicios básicos. Exigimos respuestas, exigimos acción. La ley está vigente y debe cumplirse. No se puede jugar así con los derechos de los y las rionegrinas», concluyó.