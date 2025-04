CGT: “No hay ninguna chance de que se levante el paro”

(ADN). –“No hay ninguna chance de que se levante el paro”, señaló Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, en un mensaje directo al Gobierno de Javier Milei. La advertencia dejó en claro que el paro del próximo jueves no solo está confirmado, sino que será acompañado por movilizaciones que se preparan para dejar una postal fuerte de rechazo al rumbo económico del oficialismo.

Daer afirmó que “La movilización va a ser importante. No tengo dudas” y explicó que el reclamó por el ajuste a los jubilados, un sector que, según el sindicalista, pasó a ser “el más vulnerable” bajo la gestión actual. “Se les han quitado derechos y no se actualizó el bono correspondiente”, denunció.

Pero no se trata solo de los pasivos: la protesta también busca poner el foco en los aprietes del Ejecutivo a las paritarias. Según el referente de Sanidad, los gremios no pueden negociar libremente y “si los acuerdos no le gustan al ministro de Economía, no los homologan”.

La convocatoria fue definida “por aclamación” en el Consejo Directivo de la CGT, donde confluyen unas 50 organizaciones sindicales de todo el país. Si bien Daer reconoció que pueden existir matices entre los gremios, aseguró que todos atravesarán el mismo ahogo económico y político. En esa línea, subrayó que la convocatoria es para “todas las organizaciones, incluida la UTA”, aunque evitó profundizar sobre la interna del gremio de transporte.

Por ahora, la Unión Tranviarios Automotor no se sumará a la huelga. Sus dirigentes argumentan que se encuentran dentro de una conciliación obligatoria dictada en el marco de una disputa salarial, lo cual les impide legalmente adherirse al paro. Esta situación garantizará, en principio, que el servicio de colectivos funcione con normalidad, al menos en los horarios habituales.

Daer también aprovechó para marcar diferencias con el gobierno anterior. “Durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún proyecto de ley que atentara contra los derechos de libertad, de negociación o de paritarias”, lanzó, en contraste con la actual administración. Y fue más allá: “Con Milei hay una confrontación directa con políticas globales que afectan a todo el movimiento obrero”.

Ante la posibilidad de que el Gobierno tome represalias tras la medida, como reflotar el proyecto de reforma sindical que había impulsado Martín Tetaz, el sindicalista indicó que “no lo frenaron porque no quisieron, sino porque no tienen los votos. Hay sectores de la política y de la sociedad que saben que los sindicatos son fundamentales para equilibrar socialmente un país”.

El paro nacional convocado por la CGT será el segundo en lo que va del año contra la gestión de Milei. Tendrá lugar el jueves, aunque el miércoles ya se esperan movilizaciones previas en todo el país, con foco en el deterioro del poder adquisitivo, la situación de los jubilados y la judicialización de las paritarias. La central obrera buscará mostrar músculo en las calles, mientras el Gobierno decide si responder con indiferencia o con nuevas ofensivas legislativa