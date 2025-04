Barrera sanitaria: ausencia de políticas públicas

(Por Fernando del Campo*).- Un recorrido por la provisión de alimentos y las implementaciones de distintas estrategias en las últimas décadas, nos permiten realizar un acercamiento a lo que sucede hoy con los precios de las carnes y también de otros productos. La conducta resignada de los consumidores a que “en la Patagonia todo es más caro”, el principal activo de los grandes distribuidores. El problema no es financiero, no es sanitario, no es edilicio ni de infraestructura. Es de ausencia de políticas públicas para el sector productivo de la región.

Por estos tiempos en los que se discute sobre la permanencia o el levantamiento de la barrera sanitaria en la línea del Río Colorado, es importante no analizar el tema sólo desde la cuestión sanitaria o sólo desde la económica. No hay un antagonismo entre las dos aristas en las que se estructura la discusión, si barrera sí o barrera no.

La Barrera sanitaria es una distinción de status entre dos regiones del país en materia de producción bovina. La Fiebre Aftosa es una enfermedad que ataca a los animales, principalmente de producción como las vacas, y Argentina es libre de Aftosa, pero con una particularidad: del Río Colorado para abajo es libre de Aftosa sin vacunación. No hay AFTOSA, como sí sucede del Río Colorado para arriba.

No es intención de este artículo entrar en detalles sobre el tema sanitario. Sí es importante destacar que hay una diferencia que se debería mantener, y en todo caso, con políticas activas para el sector productivo, ir corriendo la barrera, pero desde la Patagonia para arriba. Aunque ése es otro cantar…

Respecto del tema económico, es bien sabido que el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Es decir que en ésa interacción se fijan los precios. Teóricamente, un precio es adecuado para un determinado producto cuando todo el producto se vende y toda la demanda queda satisfecha. Pero como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa.

¿Qué pasa si la oferta del producto la manejan unos pocos y se ponen de acuerdo? Pueden acordar en no preocuparse por satisfacer la totalidad de la demanda, siempre y cuando se aseguren las utilidades. Es decir, asegurarse de satisfacer “sus propias demandas” (ganancias) si preocuparse demasiado por la satisfacción de necesidades del consumidor.

Y acá está el nudo del problema con la provisión de carnes para la región. Dos o tres grandes productores/distribuidores son los que “forman precios”, manejan el equilibrio entre la oferta y la demanda, generando un déficit en la provisión, que resulta en encarecimiento de los precios. Y de ahí la van regulando. Ni que hablar cuando se privilegian otras estrategias de comercialización, como la cuota Hilton (la posibilidad de venderle carne de calidad a Europa), lo que también influye a la hora de fijar precios.

“Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad”, cantaba Nito mientras Charly tocaba el piano, que los precios se fijaban a partir de los costos de producción y no de las zancadillas del mercado a los consumidores rehenes, podríamos agregar…

Qué distinto sería si hubiera políticas públicas que se dedicaran a fortalecer a los pequeños y medianos productores de la zona, que pudieran acceder a condiciones de producción favorables, a circuitos de comercialización en los pueblos y ciudades de nuestras provincias patagónicas.

No es la Barrera sanitaria el problema, es la lógica comercial de la formación de los precios y la ausencia de PROGRAMAS de parte de los gobiernos locales y regionales. Durante décadas venimos escuchando que “los precios en la Patagonia son más altos” y claro… con esa definición explicamos todo.

*Ex Secretario de Desarrollo Económico de Bariloche. Ex delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Bariloche.