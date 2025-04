Amor sin barrera. ADN

Si la información de mediados de marzo sobre el levantamiento de la barrera del río Colorado impactó en el sector ganadero y el propio gobierno provincial, ahora la confirmación que, si bien sigue el límite sanitario, se habilitará el ingreso con carne con hueso plano desde el norte, también pegó duro.

La información fue transmitida a este medio por Damián, Torres, apoderado de La Libertad Avanza de Río Negro y Neuquén, o sea una fuente garantizada políticamente y fidedigna.

Hay malestar en la región. El gobernador Alberto Weretilneck bregó por la defensa de los intereses rionegrinos, apostó desde el gobierno al sector ruralista y denunció que grandes intereses de la pampa húmeda, lobbies y supermercadistas están detrás de la medida de levantar o flexibilizar la barrera. Además, apostó a que no bajará el precio de la carne y alertó sobre el riesgo sanitario.

Muchos ubican a la postura del gobierno de Javier Milei, como un nuevo avance contra el federalismo. Otra muestra del poco interés de la administración nacional de tener en cuenta los intereses de las provincias y que como en el caso de Río Negro, afectó con diversas medidas.

Torres se encargó de poner blanco sobre negro y afirmó que la resolución 180/25 del SENASA, que modifica el funcionamiento de la barrera, está suspendida por 90 días. El artículo 3° de la norma es el alma del espíritu de la política nacional: permitir el ingreso de carne con hueso desde el norte, “pero la barrera sigue”. No se levanta, se flexibiliza.

El argumento no es sanitario, se trata de la libertad. Desde el 1 de abril, Brasil fue declarado país libre de aftosa y en el marco del Mercosur, podrá ingresar carne con hueso a la Patagonia. Lo que sigue se da por consecuencia natural: si los brasileros podrán vender, por qué no lo pueden hacer los frigoríficos ganaderos argentinos. Libertad de comercio. Hay que dejar jugar al mercado. Cambiaron las reglas de la comercialización.

Ganaron el debate aquellos que sostienen que el hueso plano del asado no transmite la aftosa y que hay que permitir la libre competencia y de esta manera bajará el precio de la carne.

Pero, hay otras opiniones. No son pocos los que afirman que el precio del producto en las carnicerías no bajará y que será sólo un negocio de intermediarios, frigoríficos y cadenas de supermercados. De todos modos, el precio del ganado en pie en nuestra zona bajó, en las últimas semanas, casi 1000 pesos por kilo, que no se reflejó en la venta al público. Los valores de arrendamiento de campo en la comarca esta semana estuvieron para el novillo gordo liviano de Feed Lot hasta 400 kg, en $ 6600 (al gancho) y la carne con el 56 % de rinde en pie $3696. Para el novillo gordo liviano,a campo hasta 400 kg, en $ 6400 y la carne con el 56 % de rinde, en pie, e $3584. Precios dados por la Cooperativa de Patagones, como referencias para arrendar campos, que no son tenidos en cuenta para negocios particulares.

Mesa de análisis

Mañana se reúne en Buenos Aires la mesa de consenso convocada por el gobierno nacional, con la participación de representantes del ministerio de Agricultura y Ganadería; los ministros del área de las provincias involucradas y las federaciones agropecuarias que integran la Mesa de Enlace.

Las sociedades rurales de la región no estarán presentes ya que estarán representadas por las federaciones, como es el caso de Confederaciones Rurales Argentinas, entre otros.

Esta situación erizó la piel de los ruralistas de la provincia, porque consideran que analizar el tema sanitario de la barrera con la Mesa de Enlace “es como meter un zorro en un gallinero”, en clara referencia a que estas agrupaciones la integran los intereses económicos que pretenden ingresar carne al sur del río Colorado.

La resolución 180/25 sigue vigente y está suspendida, hasta que en esta mesa de consenso se acuerden los alcances de su aplicación. Pero se dejó en claro, que nada hará volver atrás la decisión y retornar a la barrera como estaba.

Quienes apoyan esta nueva manera de administrar la barrera insisten en atender el derecho de unos dos millones y medio de patagónicos de comprar carne barata, frente a las demandas de cinco mil productores.

¿De ser así bajará el precio de la carne? Nadie tiene tiene la respuesta. Hay controles para evitar el monopsomio, o sea el monopolio de la demanda, como aplicar las disposiciones de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

“Las fuerzas del cielo” en Río Negro

Al interior de La Libertad Avanza se habla entre dientes. Mascullan.

Nadie ve claro aún, como se resolverán las candidaturas para las elecciones nacionales de octubre, sobre todo frente a los dos candidatos en pugna: Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde, ambos diputados nacionales.

Los datos que tiene el gobierno nacional, recogidos en encuestas, son concluyentes. El único que mide es el ex intendente cipoleño. Su competidora “no mueve la aguja, aunque algo mejoró”, confió una fuente.

Los dirigentes de LLA, que en Buenos Aires estudian la situación rionegrina, tienen tres nombres «in pectore»: Aníbal Tortoriello, Lorena Villaverde y Damián Torres, con un condimento especial, los dos primeros proyectan ser candidatos en el 2027 y competir por la gobernación de Río Negro.

Esta intransigencia traba y condiciona. Hay mayor cuota de egos que generosidad, para encarar un proyecto político en conjunto. El abogado Torres está fuera de ese radar, ya que no piensa en un escaño en la cámara alta, pero si juega para una banca en Diputados. No es competidor a las ambiciones de Tortoriello y Villaverde, sino complementario, para acompañar a cualquiera de los dos.

Tortoriello está convencido que es el candidato natural, el mejor, afirma a quien lo quiera escuchar. Esgrime que tiene el aval nacional para ser primer candidato a senador dentro de la LLA. Sus relaciones son Lule Menem, y la hermana del presidente.

Cumplió en renunciar al “PRO”, que según afirman en su periferia: fue “lo único que le pidieron”, negando de esta manera que le hubieran solicitado su afiliación al partido libertario para cumplir con directivas de Karina Milei: los primeros lugares de las candidaturas serán “puros” y luego los aliados.

Tortoriello dejó claro que sólo aceptará postularse si la propuesta es liderar las listas de LLA en Río Negro. Ofreció su candidatura, cuenta con votos, tiene experiencia y comparte plenamente el ideario libertario de Javier Milei, es más fue el primero que en Río Negro habló de la casta. Alertó que, si esto no es posible, pondrá en marcha el plan B: analizar su participación en las nacionales de octubre con su partido CREO, próximo a ser habilitado por el Juzgado Electoral.

Su proyecto principal, su mayor ambición es competir en el 2027 por la gobernación rionegrino, y todo lo que defina será con ese objetivo.

En una elemental cuenta matemática, deduce que, si al 30 por ciento de votos que pueda tener LLA en Río Negro, por efecto Milei, le suma su caudal propio, la elección está asegurada. Además, garantizaría el acompañamiento de otras agrupaciones políticas que ya le adelantaron que si es candidato lo apoyan. Se menciona en esta aura de Tortoriello a radicales, del PRO, peronistas, aristas y otros.

Esta pelea interna entre los libertarios anticipa el 2027, dilata y ensucia la posibilidad de un acuerdo general.

Lorena Villaverde también se siente la candidata favorita del entramado mileinista que se teje entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Cree que le pertenece el primer lugar. La prepotencia de los números no la ayuda. Poco conocimiento en el electorado, en directa proporción con su baja imagen, que además se reciente ante publicaciones que la vinculan a hechos judiciales. Para contrarrestar, apela a impactos periodísticos de neto corte libertario con pretensión de paladar negro.

Nada de esto la detiene y presenta batalla. También aduce respaldos nacionales y para desactivar candidaturas y poner a su sector en expectativa, promueve a otros dirigentes como candidatos para que la acompañen en la lista de octubre, Enzo Fulone, jefe del 20 Distrito de Vialidad Nacional de Río Negro; Ignacio Viñals, de Cipolletti, funcionario del PAMI y Oscar Cader, de Viedma, peronista, que siempre fungió en el cooperativismo. Todos con alto nivel de desconocimiento.

En LLA de Río Negro, todos mascullan. No sobran los dirigentes de primera línea. Hay disputa por la centralidad, pero con la aclaración de Tortoriello que no acepta ninguna propuesta en esta carrera que no sea con el número 1 pintado en la puerta.

Villaverde, con menos argumentos y poco poder de fuego, le disputa ese lugar y tiene como estrategia desmerecerlo, no reconocerle su trayectoria y colocarse en el lugar de los elegidos “por las fuerzas del cielo”