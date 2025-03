Vocera del FMI desmiente a Caputo sobre el préstamo

(ADN). – Luego que el ministro de Economía, Toto Caputo, anunció que el FMI girará a la Argentina USD 20 mil millones, la vocera del Fondo, Julie Kozack, aclaró que el montó final lo definirá el board y que el monto vendrá en tramos y no todo junto. Dijo que «como en todos los programas, los desembolsos vendrán en tramos a lo largo de la vida del programa. Pero las fases exactas y el tamaño de cada tramo es también parte de las conversaciones que se están manteniendo».

También se aclaró que el monto final del nuevo préstamo a la Argentina»será determinado por nuestro directorio ejecutivo», aunque concedió que «será considerable».

Ni la vocera del FMI ni Caputo explicaron qué medidas deberá tomar la Argentina para que se apruebe el nuevo préstamo, pero en el mercado descuentan que implican una devaluación.

La desautorización de Kozak a las palabras de Caputo cayeron mal en el mercado que pasó de un entusiasmo inicial a mostrar señales negativas. Tras el anuncio del ministro las acciones argentinas habían trepado hasta 2% en la Argentina y 5% en el exterior. Pero el anuncio del FMI hizo que se cayeran hasta 0,7%.

Con el paso de las horas, en el mercado tomaron notas de la desesperación que encierran los dichos de Caputo que reconoció de la necesidad de anunciar ya el monto del acuerdo, porque el gobierno no estaría en condiciones de aguantar algunas semanas más, hasta que se apruebe, la actual corrida contra el dólar.

Una vez más, en menos de siete días, el ministro de Economía declaró mal y agravó las suspicacias de un mercado que ya cree inevitable una devaluación.

Kozack luego de desautorizar a Caputo dedicó elogios a la tarea que lleva adelante Federico Sturzenegger. No es un secreto que el ministro de Desrregulación no está de acuerdo con la actual política económica y como el FMI, le propone a Milei que deje flotar el dólar para dejar de perder reservas, que además no tiene.