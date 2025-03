Topos verdes

De los escombros del Gran Acuerdo brotó una nueva corriente en el justicialismo rionegrino. Como los radicales con peluca, que no abandonan el partido, pero se mueven bajo el liderazgo de Milei, estos dirigentes no se van del partido y siguen los lineamientos de Weretilneck. «El Gobernador me dice que le servimos más acá», aseguró en la reunión de lanzamiento un legislador, lo que explica por qué no habrá afiliaciones a Juntos. Pero en tiempos de paranoia política, donde todos hablan con todos, surgen las desconfianzas. En el Gobierno sospechan que en la nueva conformación hay «topos» que llevan data al PJ.

Relacionado