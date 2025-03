Represas: “estamos cerca de terminar con la licitación»

(ADN).- El viceministro de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró que “estamos muy cerca de terminar con la licitación» de las hidroeléctricas del Comahue, y aseguró que «en poco tiempo se va a conocer cuál es la idea del plan de licitación que vamos a impulsar». El dato surgió en el evento Vaca Muerta Insights 2025 que se desarrolló en Neuquén, donde el funcionario se refrió a «la maraña de regulaciones que tenemos que desarmar para normalizar el mercado eléctrico”.

Cuando estén listos los bocetos de los pliegos, está previsto que se consulte a Río Negro y Neuquén para confeccionar los detalles finales que competen a las provincias, en cuanto al canon y la administración del recurso (el agua), algo que se viene pidiendo a Nación desde que comenzaron a vencer las concesiones en 2023 y 2024.

Las centrales que se privatizarán son El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

González anticipó que “lo vamos a hacer gradualmente. No nos sobra potencia a nivel país, si estamos bien en generación. Queremos que el mercado lo sienta como un paso consistente con el resto de las cosas que vamos a hacer, pero que no nos desajuste el tablero de ajedrez, para que un movimiento no nos rompa todo lo que venimos haciendo”.

Así, bajó la intensidad de los tiempos. Para Nación los plazos no urgen como para las provincias que esperan poder tener voz y voto en la confección de los pliegos.