Pymes: Doñate criticó los tarifazos y la presión fiscal

(ADN).- “Entre los tarifazos de EdERSA y la presión impositiva provincial, nuestras pymes están al borde del colapso”, denunció el senador Martín Doñate, quien hoy visitó Villa Regina y mantuvo reuniones con sectores de la economía regional.

Doñate visitó la Cámara de Productores y luego con la Cámara de Comercio. El dirigente justicialista fue recibido por los presidentes de las cámaras, Mauricio Molinaro, y Walter Fiore.

El Senador destacó la preocupación de las entidades por la caída del consumo y la falta de políticas de reactivación económica. “Río Negro necesita una planificación seria en materia de desarrollo productivo y generación de empleo. Sin consumo, no hay rentabilidad comercial, y sin tarifas razonables, las familias, los productores y los comerciantes no pueden sostenerse”, afirmó.

“EdERSA maneja la energía como un negocio privado en lugar de un servicio público esencial. El EPRE sigue funcionando como un apéndice de la empresa y no como un verdadero ente regulador que defienda los intereses de los rionegrinos. Si EdERSA no cumple con su rol estratégico y no garantiza un servicio eficiente, con tarifas justas y razonables, deberá pasar a manos del Estado para que la energía en Río Negro sea un derecho y no un saqueo a costa de las familias y los sectores productivos”, subrayó Doñate.

Doñate también se refirió a la falta de un plan de contingencia para los sectores productivos y comerciales de la provincia: “Los comerciantes y productores no encuentran respaldo, solo reciben tarifazos, impuestazos y ven cómo el gobierno nacional y provincial les sueltan la mano mientras favorecen la especulación financiera de las multinacionales”.

Y concluyó: “por un lado, Milei les sube el impuesto a las ganancias a los trabajadores; por el otro, el gobierno provincial castiga con más impuestos a comerciantes e industriales. Pero, al mismo tiempo, eliminaron todas las cargas impositivas a las multinacionales que se llevan nuestros recursos sin dejar un solo peso en la provincia. Si esto no cambia, Río Negro quedará atrapado en un modelo de saqueo y pobreza estructural”.

El Senador estuvo acompañado por los concejales de Unión por la Patria, Gabriel Alvarado, Nadia Ilundain y por Iara Zapata del tribunal de cuenta de Villa Regina y por el referente peronista local, Nicolás Porrino.