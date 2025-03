Nuevo round político entre libertarios y soristas

(ADN).- Al duro cruce protagonizado por los diputados nacionales Martín Soria (PJ) y Lorena Villaverde (LLA) en el Congreso de la Nación, se sumó un nuevo round entre soristas y libertarios, esta vez circunscripto a territorio roquense. En este episodio no faltaron tampoco las denuncias.

Los partidarios de Milei en la ciudad del Alto Valle reaccionaron al discurso de la intendenta María Emilia Soria, quien apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de obra pública, haciendo foco en la ruta 22. «Pretende culpar a Vialidad Nacional por la paralización de la obra, cuando su propio espacio político fue el principal obstáculo para su avance», indicaron.

Y agregaron: «Martín Soria, exministro de Justicia y socio político de la Intendenta, presentó un amparo para frenar la autovía, no por los roquenses, sino para proteger sus intereses inmobiliarios».

En la Municipalidad de Roca ven al ex socio, devenido en dirigente libertario, Julián Goinhex, detrás del comunicado emitido para criticar a la jefa comunal. Por ahora, no habrá respuestas aseguran que no será el único cruce entre los sectores, más aún en este año electoral.