Milei habló de LIBRA, Trump y el ajuste motosierra

(ADN).- El presidente Javier Milei brindó esta semana una entrevista al diario estadounidense The Washington Post en la que habló de su vínculo con su par estadounidense Donald Trump, de su plan de gobierno respecto y la “motosierra” que emplea en el Estado y volvió a defenderse del escándalo con la memecoin $LIBRA, que derivó en varias denuncias en su contra por supuestas estafas.

El libertario reveló además que no mantiene un contacto directo con el mandatario republicano y aseguró que el empresario Elon Musk, ahora parte de la Casa Blanca, se inspiró en él para realizar desregulaciones en Estados Unidos.

En una charla con los periodistas Samantha Schmidty y David Feliba, el líder de La Libertad Avanza elogió su política de fuerte ajuste fiscal y reducción del tamaño del Estado. “Me parece fascinante que la motosierra se haya convertido en un emblema de la nueva era dorada de la humanidad”, indicó.

En medio de pedidos para ser -de acuerdo a lo que relata el diario estadounidense- “fotografiado solo desde arriba, en su oficina oscura, con todas las ventanas cerradas” y “buscando proyectar una imagen dura”, el Presidente se sentó en una larga mesa de su despacho en Casa Rosada y con su motosierra en el otro extremo, igual a la que le regaló al dueño de Tesla y Space X, Musk, quien gritó en aquel entonces: “¡Esta es la motosierra de la burocracia!”.

“En menos de un año y medio en el cargo, Milei redujo el número de ministerios de 18 a ocho, despidió a más de 40.000 empleados estatales, recortó subsidios, paralizó la mayoría de los nuevos proyectos de obra pública, redujo drásticamente la inflación y logró un superávit fiscal anual por primera vez desde 2010″, suma el medio respecto a los recortes.

The Washington Post asegura también en su nota que Milei sigue las políticas de Trump. “Prometió erradicar la cultura progresista, despojó a la comunidad transgénero argentina de ciertos derechos, anunció que abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está considerando retirarse de los acuerdos climáticos de París”, dice el medio.

“Hay una retroalimentación constante entre ambos gobiernos. Pero cuando dirigís un país, esa dinámica es un poco más complicada”, sostuvo Milei al sustentar este vínculo. Para reforzar la idea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Srturzenegger, dijo -también a The Washington Post- que esa dinámica funciona también a la inversa. “Después de conversar con Javier, Musk se dio cuenta de que existía una oportunidad para que el Estado hiciera este tipo de trabajo”, destacó, ahora que el magnate ocupa un cargo público en el gobierno de Trump.

De vuelta sobre la relación con Trump, Milei admitió que no mantiene contacto directo con él y que prefiere comunicarse con su par a través de los canales oficiales del Departamento de Estado norteamericano. “Con este tipo de cosas, desde mi punto de vista, es mejor manejarlo de manera ordenada, porque esos canales funcionan”, afirmó. Fue en ese contexto que el medio estadounidense le preguntó: “¿Entonces a veces la burocracia funciona?”. A lo que el Presidente reconoció: “Creo que sí”.

En otro tramo de la nota, The Washington Post destaca el alineamiento con Trump en términos de política exterior. “A finales de febrero, la Argentina se abstuvo en una votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para condenar a Rusia por su guerra en Ucrania, un cambio drástico para un país que durante mucho tiempo había apoyado al gobierno de Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, asistió a la toma de posesión de Milei en 2023″, dijo el diario. Por otro lado, aseguró que analistas consideran que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos “es poco probable” a pesar de que el libertario dijo que las conversaciones “están avanzando”.

Sin embargo, Milei dejó entrever las diferencias entre ambos países. “La Argentina atravesó durante décadas ciclos de inflación descontrolada y una deuda abrumadora. Sigue siendo el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), con una deuda de más de US$40.000 millones. La semana pasada, el Congreso argentino aprobó un decreto emitido por Milei para impulsar un nuevo programa con el organismo”, agrega el diario.

El escándalo cripto y las “opiniones erróneas”

Además, Milei habló sobre los desafíos de adaptar su estilo de vida a la presidencia. Sobre el escándalo de la memecoin $LIBRA, que el 14 de febrero promocionó en redes sociales, aumentó su valor exponencialmente y luego se derrumbó, el Presidente reflexionó: “No puedo seguir viviendo como vivía antes de ser el Presidente. Me di cuenta de que ahora es necesario tener más filtros para levantar muros”.

En ese marco, el mandatario aseveró que ya hizo que sea más complicado ponerse en contacto con él y sumó, “con una sonrisa”, que está trabajando para ajustar sus posteos en X. El revuelo generado por $LIBRA derivó en que el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibiera al menos una denuncia contra los protagonistas de un supuesto fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.

En tanto, Milei también reconoció que algunas de sus opiniones antes de asumir la presidencia eran erróneas, como su percepción sobre el Papa Francisco, a quien había calificado antes de la campaña electoral del 2023 como “el representante del maligno en la Tierra”, entre otras descalificaciones. Ahora expresó que “cambió su vínculo” con el Papa, quien fue “generoso” con él en una reunión de 70 minutos en el Vaticano. “A veces, cuando se tiene menos información, se cometen errores. Pero hoy soy el presidente del pueblo argentino y no puedo permitirme esos errores”, consideró en la entrevista.

Protestas

El artículo menciona que si bien el índice de apoyo a la administración libertaria es cercano al 50%, “algunas recientes encuestas comenzaron a demostrar una caída” en ese valor.

En ese contexto The Washington Post hizo alusión a que “los más afectados por los recortes han sido los jubilados” ya que “han sufrido reducciones en las prestaciones de la obra social (PAMI) y en los niveles mínimos de pensión”. Así introdujo el tema de las protestas de los miércoles frente al Congreso para reclamar más aumentos. “Entre los manifestantes se encuentra Norma Fernández, quien afirmó que debería haberse jubilado hace siete años, pero sigue trabajando como empleada doméstica porque su jubilación no le alcanza para vivir. Un familiar suyo tiene VIH, dijo, y ya no recibe tratamiento desde que el gobierno dejó de cubrirlo. ‘Todos están en muy mal estado. Es una miseria terrible, algo que no había visto antes’”, recopiló el diario con un testimonio de una jubilada.

En tanto, el medio estadounidense destacó que durante los incidentes el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza y resultó gravemente herido; todavía sigue internado en estado crítico.

Respecto a la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad nacionales, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, Milei aseguró que la Policía hizo un trabajo “impecable” y acusó a los manifestantes de ser “mercenarios pagados por la oposición”.

“La Argentina llegó a la motosierra por necesidad”

The Washington Post, además de entrevistar a Milei, recopiló testimonios de analistas y exfuncionarios. “La Argentina llegó a la motosierra por necesidad, no por elección”, dijo Martín Redrado, expresidente del Banco Central. “La relación de Milei con Trump generó interés tanto en el país como en el resto del mundo. Pero hasta el momento, esta cercanía no ha beneficiado económicamente a la Argentina, ya que el país no fue inmune a los nuevos aranceles del 25% impuestos por Trump al acero y al aluminio”, advirtió luego.

En tanto, el senador nacional Martín Lousteau también participó de la nota al criticar a Milei por “seguir” a Trump “infantilidad” y “validar la invasión rusa” a Ucrania. “Creo que Milei seguirá cambiando ciertas posturas según el rumbo que tome Trump. El presidente de Estados Unidos corre el riesgo de involucrar al país en un conflicto geopolítico que la Argentina no necesita”, consideró el legislador de la Unión Cívica Radical, a quien Milei critica en duros términos.

Por su parte, la analista política Ana Iparraguirre opinó sobre la relación entre Milei y Trump. “Hay quienes se preguntan si el libertario es realmente auténtico y fuerte y hace lo que quiere o si simplemente está siguiendo un manual de instrucciones de Trump”, expresó.