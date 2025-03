Massa volvió al ruedo y pidió «ponerle un límite» a Milei

(ADN). – Sergio Massa volvió al ruedo político y lo hizo con un mensaje claro: unidad para «ponerle un límite» a Javier Milei. Durante un congreso del Frente Renovador en Parque Norte, el ex candidato presidencial habló sobre la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, cuestionó la gestión libertaria y aseguró que el ajuste del Gobierno «no es sustentable». También le dio un espaldarazo a Leandro Santoro para las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento reunió a dirigentes de su espacio, entre ellos su esposa Malena Galmarini, su hermano Sebastián Galmarini y el ex gobernador Mariano Arcioni. Massa, que desde la derrota electoral había mantenido un perfil bajo, eligió un formato de preguntas y respuestas con la militancia para su regreso a la escena. Uno de los temas inevitables fue la interna peronista y la disputa por la conducción del Partido Justicialista.

«Si nosotros tenemos dos opiniones distintas, ‘se están matando’. Si estos se están cagando a trompadas en el Congreso, ‘incidentes en el recinto’… ¡Se nota demasiado!», ironizó Massa, apuntando contra el tratamiento mediático de la política. Pero más allá de la crítica, marcó su postura: «Tenemos que resolverlo bien y ganar este año», dijo, dejando en claro que su apuesta sigue siendo electoral.

En ese sentido, pidió que el peronismo se ordene y cierre filas contra Milei. «Grábenselo en la cabeza, aunque tengamos que ceder algún lugar personal, nuestra responsabilidad es construir una alternativa que le ponga un freno a este Gobierno», remarcó. Y advirtió que su espacio no es el único que debe alinearse: «Esto vale para nosotros y para el resto de los sectores que integran nuestro frente».

Dentro de este marco, habló de terminar con el “espíritu derrotista de algunos dirigentes”, en lo que fue un mensaje interno para Unión por la Patria. Y lanzó una máxima electoral: “El primer triunfo importante se lo va a regalar Leandro Santoro en dos meses en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Vamos a volver a ganar la provincia de Buenos Aires y vamos a terminar en octubre con más diputados de los que tenemos hoy en nuestro bloque. Terminen con el derrotismo, hay que ganarle al derrotismo interno para derrotar a los gobiernos que nos quieren silenciar”, agregó.

Massa también cargó contra la gestión libertaria y aseguró que el ajuste no afectó a la casta, sino a los más vulnerables. «La motosierra no cayó sobre los privilegiados, sino sobre los jubilados y la obra pública, que es la herramienta de transformación del interior», lanzó. Para reforzar su punto, recordó una charla con empresarios brasileños, quienes le dijeron que el modelo económico de Milei no genera confianza porque «el ajuste está basado en la desinversión y no es sostenible en el largo plazo».

El ex ministro evitó confirmar qué rol jugará en las elecciones del PJ, pero su discurso dejó en claro que busca influir en la reconfiguración del peronismo. Mientras la pelea entre Cristina y Kicillof sigue abierta, Massa intenta posicionarse como un articulador de cara a los próximos desafíos.