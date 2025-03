(ADN).- La ex gobernadora Arabela Carreras, criticó la pérdida de libertades y la falta de obra pública en el país, desde que asumió Javier Milei. «Con el freno a la inflación no alcanza», advirtió y pidió otro acompañamiento a la producción y las pymes. Pidió avanzar con el hidrógeno verde. Habló de la relación con Alberto Weretilneck, su salida de Juntos y el armado de su partido: «Iremos construyendo, aquí no hay nadie cautivo», subrayó.

«Hay que redefinir el concepto de libertad. Estamos todos muy apegados al concepto libertad pero acá se han perdido libertades, porque se ha perdido la libertad de estudiar, de tener una salud pública que nos atienda… entonces creo que la mayoría de los argentinos estamos perdiendo libertades que antes teníamos, que se pueden llamar derechos o también libertades porque quienes han perdido el empleo no creo que hoy tengan más libertades. Hay que tener una mirada diferente sobre la producción, un acompañamiento diferente sobre las pymes y eso no significa apreciar algunos logros como el freno a la inflación, pero con eso no alcanza».

En entrevista con Hugo Revol en FM Visión, explicó que la construcción de Hacemos «será una herramienta política que permita participar de las elecciones municipales, provinciales y nacionales». «Estamos construyendo el espacio con gran optimismo y en un marco de referencia nacional que creo que es necesario, porque tampoco podemos desarrollarnos como una isla, tenemos que ser parte de un proyecto de país federal e inclusivo. No hay posibilidades como provincial de salir adelante sin una nación federal», indicó. Y contó que «nuestro objetivo principal es la construcción de un proyecto, esto requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. Si consigue constituirse este año, participaremos de las elecciones de medio termino este año, y sino en 2027».

-La acompañan ex funcionarios?

Algunos sí. A mi tocó gobernar con una parte de funcionarios elegidos por (Alberto) Weretilneck, por lo que muchos han decidido seguir su camino en Juntos, y otros están contribuyendo en este camino.

-Qué temas le quedaron pendientes?

Siempre hay temas que uno quisiera haber desarrollado más, pero le doy un ejemplo: el hidrógeno verde que es un proyecto de generación de energía, a partir de todas las riquezas que Río Negro tiene, como el viento, el agua de mar, que incluye el desarrollo tecnológico nacional, que genera gran cantidad de empleo porque es una actividad industrial, no solo extractivista, me hubiera gustado desarrollarlo como hoy lo está haciendo Chubut. Esto hubiese provocado una reactivación económica en la zona costera, también el Valle Medio donde habíamos previsto que desde allí se proveyera alimento… es una tarea pendiente que debemos retomar porque el mundo camina hacia la incorporación de energías alternativas en el mediano plazo. Río Negro no se puede perder la posibilidad de desarrollar esto.

-Hay deterioro en las rutas nacionales, usted lo debe haber sufrido. La rotonda de Choele. Está todo parado no?

La obra pública es indispensable y sin el aporte de la Nación no se pueden realizar. Por un lado por la cuestión de jurisdicción y por el otro, por los montos que superan la capacidad de inversión de la provincia. No podemos dejar que se venga abajo todo. He observado un deterioro de la infraestructura de rutas y caminos y es una preocupación, porque atenta contra la seguridad de quienes las transitamos.

-Qué le dejó su relación política con Weretilneck?

Estuvimos trabajando juntos durante un largo período. Después nos distanciamos. Creo que lo que me pasó a mí es lo que le pasa hoy a muchos dirigentes o militantes de Juntos, sentir que no tenemos un lugar en esta construcción que a lo mejor, dejó de ser ese espacio tan inclusivo, donde se escuchaban las opiniones… yo estuve en la fundación de Juntos y elegimos hasta el color que nos iba a representar. Fue un momento muy optimista de esa construcción y luego no sentimos lugar ni el acompañamiento, eso me pasó a mi en la elección de Bariloche donde la interna fue muy fuerte, donde no tuve el compromiso e incluso buena parte de Juntos trabajó en contra del resultado electoral. Entonces todo esto hace que uno pierda el sentido de pertenencia y que no encuentre en Juntos la oportunidad de desarrollarse. Creo que es un proceso natural. Así que estamos armando un espacio para desarrollar ideas y demostrar que es posible una provincia y un país distinto.

-En busca de qué votante irá Arabela?

Iremos construyendo, hay que compartir la propuesta e ir sumando adhesiones. Aquí no hay nadie cautivo, yo creo que los votantes en Río Negro, especialmente en la Patagonia, en general, tienen una conciencia de cada voto y cada vez eligen lo que consideran qué es lo que los representa. Así que habrá que ir construyendo un espacio que haga sentir que hay un lugar a donde ir, que hay una oportunidad de un país normal.

-Está recorriendo la provincia?

Estamos empezando a andar, estamos en la tarea de diálogo con referentes de toda la provincia para ir construyendo en cada ciudad un grupo de referencia. Hay un lugar de la esperanza, no todo es agresión, violencia e insulto. Tenemos que hacer posible un país diferente.