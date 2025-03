Incertidumbre de productores, sin diálogo con Nación

(ADN).- El sector ganadero patagónico sigue esperando una respuesta por parte del gobierno nacional, que nada dijo aún sobre cómo sigue el conflicto desatado a partir de la emisión -y suspensión por 90 días- de la resolución que permite el ingreso a la región de carne con hueso. Productores de Río Negro han buscado un contacto con la diputada libertaria Lorena Villaverde, y no lo han conseguido. Y la reunión prometida por el ministro de Economía Luis Caputo a los gobernadores, y que delegó a la Secretaria de Agricultura, no se realizó.

«Estamos en una total incertidumbre» graficó Baldomero Bassi, presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle de Río Negro. «Desde la Federación intentamos un acercamiento con nuestra representante en el Congreso, pero no hemos recibido respuesta. Seguimos esperando y buscando alguna vía de diálogo», afirmó el dirigente en diálogo con LMN, y contó que desde la Federación de Productores «han intentado establecer contacto con la diputada nacional Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza en la región, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta concreta».

El gobierno provincial también está en contacto con los productores y ha intentado mediar en la situación, pero hasta ahora no hay definiciones concretas. Inicialmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, iba a recibir a los gobernadores patagónicos para tratar el tema, pero finalmente delegó la reunión en la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, la convocatoria aún no se ha materializado.

«Estamos interactuando permanentemente con el Ministerio y el gobernador de Río Negro, pero hasta ahora no hay una fecha concreta para la reunión con Nación», indicó Bassi.

El problema de los productores es que el tiempo pasa y cada vez queda menos para que expiren los 90 días de suspensión. «Por supuesto que hay que apresurar una respuesta. No podemos seguir esperando sin saber qué va a pasar cuando termine el plazo de los 90 días. Esto no solo depende de los productores, sino de la gestión que haga el gobierno nacional», sostuvo el dirigente rural.

Más allá de la coyuntura actual, Bassi hizo hincapié en la necesidad de que Argentina avance hacia un modelo sanitario unificado. «El daño que puede generar el levantamiento de la barrera sanitaria es grave. Para seguir trabajando en ser un país serio, lo que tendríamos que pensar es que la Patagonia continúe como zona libre de aftosa sin vacunación y que en el futuro toda la Argentina pueda lograrlo», afirmó.

La falta de respuestas de Nación mantiene en vilo a los productores de la Patagonia. Mientras esperan una convocatoria para la mesa de diálogo, la incertidumbre sigue siendo la única certeza en un sector que necesita definiciones urgentes para planificar su futuro. Desde el Gobierno de Río Negro confirmaron también que todavía no has sido llamados los Gobernadores de la Patagonia para la reunión. «Por ahora, no tenemos ninguna novedad», aseguró un alto Ejecutivo provincial al ser consultado por el tema.