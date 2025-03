Minería: Río Negro estuvo en la «Argentina Day»

(ADN). – La secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas de Nación, Pablo Quirno, encabezaron el “Argentina Day” en la Prospectors & Developers Association of Canadá 2025 (PDAC), la convención minera más importante del mundo que enrola a exploradores y productores de esta industria, donde anualmente se decide el destino de la inversión de este rubro a nivel internacional, donde la Argentina espera jugar fuerte este año, sobre todo a partir de las minas de litio.

La secretaría de Energía y Medio Ambiente de Río Negro, Andrea Confini participó del encuentro, según publicó NA, quien además citó como panelistas provinciales a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Ricardo Quíntela (La Rioja). También representaron a sus provincias el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; el ministro de la Producción de Salta, Martín De los Ríos y la secretaria de Minería de Santa Cruz, Nadia Ricci.

Con el lema “Por qué Argentina debería ser tu próximo movimiento estratégico”, Karina Milei aseguró que “en Argentina hay una nueva época, hay un antes y un después, con una economía acomodada, estable y en crecimiento” y destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que “ofrece seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no sucedía en nuestro país”. Además, agradeció a la comunidad internacional presente por “confiar en la Argentina que estamos cambiando”.

También al “trabajo que hicieron los embajadores de ambos países, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Finanzas para que Argentina esté con fuerte presencia en este evento”.

Junto a Milei y Quirno estuvieron el secretario de Minería, Luis Lucero; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca; el embajador de Canadá́ en la Argentina, Stewart Wheeler; y la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia, entre otras autoridades nacionales.

El Argentina Day se realizó ante más de 400 asistentes internacionales, en donde se presentaron las oportunidades de inversión que el país posee en sus grandes depósitos de minerales críticos como el litio y el cobre, de gran importancia para la transición energética hacia energías más limpias y la tecnología.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) fue la gran novedad que presentó Argentina en esta edición de PDAC, que ofrece beneficios fiscales y facilita acceso a divisas de gran envergadura. Además, se presentaron proyectos en diversas etapas de desarrollo, que aguardan por asociaciones estratégicas y financiamiento para pasar a etapas productivas.

Como parte de la agenda, Karina Milei tiene previsto reuniones con el presidente y CEO del Business Council of Canada, Goldy Hyder, quien manifestó su interés de organizar una misión comercial de empresas canadienses a la Argentina, y con miembros del Canadian Council for the Americas (CCA), con proyectos de inversión en el sector extra minería.