Fin de la moratoria previsional ¿Habrá alternativas?

(ADN). – En una semana, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán jubilarse, porque el 23 de este mes vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, vigente desde marzo de 2023. El gobierno de Javier Milei anunció que no será prorrogada, ni extendido el plazo y no se habilitarán nuevas moratorias, ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.

Sin embargo en Diputados se analizan alternativas que surgen de los llamados bloques dialoguistas, para buscar caminos que abran la posibilidad de evitar que miles de ciudadanos queden fuera del beneficio previsional y sólo perciban una PUAM.

Se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por medio de la moratoria vigente. En el caso de las mujeres, el impacto será aún mayor, ya que 9 de cada 10 mujeres utilizan la moratoria para jubilarse, de acuerdo con especialistas.

Quienes no alcancen los 30 años de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si logran cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos, como demostrar vulnerabilidad mediante la presentación de declaraciones juradas. Es importante destacar que la PUAM no es un derecho universal, sino que depende de las condiciones económicas del solicitante.

Cabe mencionar que aquellos que ya perciben esta pensión no podrán heredarla. Es decir, una persona casada con alguien que recibe la PUAM no podrá continuar cobrando esta pensión tras el fallecimiento del beneficiario.

Según la abogada previsional Andrea Falcone, el fin de la moratoria previsional tendrá un gran impacto, ya que 7 de cada 10 personas acceden a la jubilación a través de este mecanismo. En el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 9 de cada 10.

A pesar de que se desestimó la posibilidad de extender la moratoria, el gobierno también contemplaba la posibilidad de realizar una reforma más amplia al sistema previsional. Sin embargo, esta reforma sigue en proceso y aún no se ha implementado una medida de reemplazo que resuelva el problema de fondo relacionado con la falta de aportes previsionales por parte de muchos trabajadores.

Regularización de aportes

De todoss modos, a quienes aún no hayan alcanzado los 30 años de aportes, el gobierno les otorga la posibilidad de saldar la deuda previsional hasta fin de año. Si bien el vencimiento de la moratoria no permitirá nuevos ingresos a este mecanismo, aquellos que deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante un pago único al contado, lo que les permitirá acceder a la jubilación. Sin embargo, esta opción no estará disponible para quienes no cumplan con los requisitos establecidos.