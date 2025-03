Encuesta: Milei en caída. Paridad electoral con el PJ

(ADN).- Creció la desaprobación del presidente Milei. Así lo indica un nuevo estudio de la consultora Zuban-Córdoba que, además, refleja que la mayoría de los argentinos percibe aumento en inseguridad e inacción del Gobierno nacional para combatirla. La encuesta muestra desaprobación al acuerdo con el FMI y un nuevo endeudamiento. Y en el plano electoral, la novedad es la paridad -con leve ventaja para el oficialismo- de La Libertad Avanza con el peronismo.

Zuban-Córdoba hicieron foco en la tragedia de Bahía Blanca y hay acuerdo generalizado (72,3%) sobre que el Estado Nacional debe hacer las obras necesarias para prevenir el impacto de los desastres naturales. Y el 79,3% de los encuestados aseguró que la obra pública es una inversión, no un gasto.

Hay un bonus track. El informe midió la popularidad de Lali: la estrella pop, a la que el Jefe de Estado le dedica posteos con insultos, tiene mejor imagen que Milei.

El estudio, en palabras de sus realizadores

La política argentina es traicionera. Puede convertir el éxito político en cenizas en cuestión de semanas. Lo que llevó meses o años construir se puede evaporar en un instante. En este último estudio que realizamos en marzo, una primera conclusión aparece de forma ineludible: una nueva tendencia en la opinión pública argentina que comenzó a aparecer en enero y se fue consolidando desde entonces y es la imagen negativa del gobierno que no hace más que crecer mes a mes. Un 58% desaprueba la gestión de Javier Milei.

La negatividad aumenta lenta pero sostenidamente y parece no encontrar techo. El cambio del tono y la evaluación del gobierno se van consolidando mientras aparecen cada vez más frentes problemáticos en la agenda política. Una sangría tras otra podría ser el título de los últimos meses.

Quienes tuvimos el privilegio de estudiar la opinión pública durante los últimos gobiernos sabemos que la lógica del desmoronamiento es bastante sencilla, aunque los humos del poder a veces no les permiten a la dirigencia entenderla. Empieza siempre con un traspié, un ruido en el contexto general. Puede ser una conferencia de prensa donde se anuncian las metas de inflación, una foto filtrada de un festejo de Olivos o un discurso en Davos. Un hecho disruptor aparece y modifica el tono de la conversación pública. Y después de eso, todo es cuesta abajo.

Y detrás de todo, la economía. Siempre la economía.

Un 63% tiene una imagen negativa del FMI. Y también un 63% rechaza la posibilidad de un nuevo préstamo. El nuevo acuerdo con el fondo, aunque importante para el gobierno, genera rechazo en la opinión pública. Luz de alarma para los gobiernos que insisten en vender esos pactos como un triunfo político.

A la cuestión económica y los escándalos políticos constantes se suma otra problemática que late con cada vez más fuerza: la inseguridad. Un 52% cree que los asaltos aumentaron desde la asunción del nuevo gobierno y en los grandes centros urbanos el porcentaje de gente que se siente insegura supera siempre el 50%. Un 50% cree que el gobierno de Milei no está haciendo nada para frenar la inseguridad a pesar de que habla de ella todo el tiempo.

Así, economía, inseguridad y escándalos políticos se consolidan como el gran triángulo de hierro que castiga la imagen del gobierno. Es difícil quebrar las tendencias negativas en Argentina luego de que se instalan. Difícil, pero no imposible. ¿En abril volveremos a ver otra caída del gobierno? ¿O habrá una reversión? Preguntas que flotan en el aire ahora mismo. Otra duda que estuvo siempre en boca del círculo rojo argentino desde la asunción del gobierno y se repetía en conversaciones de café y en roscas varias: mientras el gobierno no perforara el 40% de aprobación no iba a tener problemas de gobernabilidad. Pues bien, la aprobación está ahora mismo en un 41,6%. ¿Quiénes serán los garantes de la gobernabilidad si este gobierno empieza a ser una gestión apoyada solo por un tercio de la sociedad?

Hacerse estas preguntas en octubre del año pasado era casi ciencia ficción. Hoy, es una realidad abrumadora. Bienvenidxs a la política argentina.

Lali