El PJ logró acuerdos para rechazar el pliego de Mansilla

(ADN).- El peronismo logró ayer juntar las firmas en la comisión de Acuerdos del Senado y sacó dictamen de rechazo al pliego de Manuel García Mansilla, como juez de la Corte Suprema.

En una breve reunión en la que no participaron el oficialismo y sus aliados, el peronismo presentó su dictamen con la firma de los siete senadores que integran la comisión. Ese dictamen se suma a otro presentado por el radical Martín Lousteau y la larretista Guadalupe Tagliaferri.

Según trascendió a última hora de anoche, García Mansilla analiza renunciar al máximo tribunal que ya integra, por decreto presidencial.

Con nueve firmas de rechazo, el pliego de García Mansilla ya está en condiciones de ser votado en el recinto, donde se descuenta que será volteado. El peronismo anunció que buscará acuerdos para sesionar el próximo jueves.

El rechazo podría desencadenar la renuncia de García Mansilla a la Corte, reveló LPO. El académico ya le habría adelantado a sus colegas que dará un paso al costado y no apostaría a sostenerse hasta fin de año como establece el decreto de Milei. De quedarse, cualquier fallo de la Corte correría riesgo de ser considerado nulo.

El dictamen de rechazo estuvo en duda este jueves por la mañana porque el gobierno presionó a fondo para lograr que Sergio Uñac se desmarque del bloque peronista y no ponga su firma.

La Casa Rosada buscó aprovechar la delicada situación política que atraviesa Uñac en San Juan para presionarlo, pero finalmente el ex gobernador apareció en la reunión y firmó.

Sobre el final de la reunión, José Mayans reveló que hubo «todo tipo de presiones» y «amenazas». «Presiones del más alto nivel», agregó el formoseño, que anticipó que dará más detalles cuando los pliegos se traten en el recinto.

El debate sobre el pliego de García Mansilla provocó un fuerte cruce entre los radicales Martín Lousteau y Maxi Abad, ambos integrantes de la comisión. El primero le recriminó no haber ido a la reunión hasta que se consiguió el quórum, mientras que Abad le recordó su pasado kirchnerista.

Lousteau fue el único radical que firmó el dictamen de rechazo. Abad, Carolina Losada y la mendocina Mariana Juri no firmaron, aunque dicen estar en contra de la designación por decreto. El argumento para no firmar fue que no quieren ir detrás del peronismo y apuestan a que Milei retire los pliegos.