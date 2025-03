«El panorama no es alentador» en la zona atlántica

(ADN).- El legislador de la Coalición Cívica ARI, Fernando Frugoni, alertó sobre “la difícil situación económica que se vive en la región atlántica”, circuito al que representa, y explicó que “a los problemas que tenemos en el sector pesquero a causa de la necesaria declaración de emergencia en el Golfo por falta de merluza, más el cierre de la pesquera Río Salado y los consecuentes despidos y la situación compleja de ALPAT, que fueron siempre generadores de recursos que se derramaban en la localidad, el panorama no es alentador”.

Frugoni explicó que “esta situación que se viene gestando desde hace meses, pasó algo inadvertida para varios sectores, porque la mano de obra que generó el turismo en el verano es importante y toda la atención se encuentra enfocada en esos meses. Pero la temporada está en su pico más bajo antes de que finalice, y los puestos de trabajo, en su gran mayoría transitorios, ya no están”.

Para el parlamentario, “la suma de todos estos componentes, avizora un panorama poco alentador en San Antonio Oeste en términos de la economía local, pero, y es lo más preocupante, afecta a miles de familias que ven tambalear el sostén diario, deben postergar o anular proyectos de crecimiento y convivir con la incertidumbre sobre el futuro”.

“San Antonio Oeste no es una isla y lo mismo observamos en Sierra Grande, que viene golpeada desde hace años, viviendo de constantes promesas incumplidas y -con lógica razón- dudando de un futuro cercano de prosperidad”, agregó.

Cambio de matriz productiva

Sin embargo, el legislador se mostró optimista con que “la fuerte inversión que se está haciendo en la industria petrolera para la exportación de gas y de petróleo por Río Negro, impactará positivamente en términos laborales y económicos en toda la región”.

Frugoni recordó que, “como ya lo he dicho en varias oportunidades, este panorama cambiará la matriz productiva del Este rionegrino y permitirá fortalecer a las actividades ya existentes, sumado al hecho de que somos el principal destino turístico de verano en la provincia con nuestro balneario Las Grutas”.

Agregó que el CEO de YPF, Horacio Marín, hizo público que la obra de tendido del oleoducto Vaca Muerta Sur, que llegará a Punta Colorada, aledaño a Playas Doradas, se adelantó seis meses”.

Y basó su expectativa de mejoría económica en la región “en que el titular de la petrolera estatal estima que, en el segundo semestre de 2026, el año que viene, Argentina comenzará a exportar desde Río Negro 180.000 barriles y en 2027 llegarán a los 500.000 barriles”.

Indicó que, “de acuerdo a los datos ofrecidos por Marín en el Foro Económico Internacional de las Américas, con el incremento que prevé, con todas las empresas se alcanzarán nada menos que 700.000 barriles, superando los 20.000 millones de dólares en ventas al exterior”.

El también secretario de la comisión permanente de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, aspiró a que prospere el pedido del gobernador Alberto Weretilneck a las petroleras para que paguen un 1% en retribución por el crudo transportado por el oleoducto Vaca Muerta Sur, tendido en territorio rionegrino”.

“Es lo más justo, no podemos quedarnos pasivos, verla pasar y no recibir nada a cambio”, explicó, y agregó que “todos los que salieron a decir que no se podía hacer por la vigencia del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), no leyeron bien los alcances de esa medida”.

Aprovechó para criticar a quienes dicen que aprobar el RIGI fue un error, porque “sin esa Ley no había ni oleoducto, ni planta de GNL, ni barcos licuefactores en Río Negro” y apuntó a “los representantes del régimen kirchnerista, quienes dicen que sin el RIGI los proyectos de GNL se iban a hacer igual porque ya era una decisión tomada por YPF durante el gobierno liderado por el peor presidente de la democracia argentina, Alberto Fernández, cosa que es cierta, pero ocultan que ese complejo industrial exportador se iba a hacer en Bahía Blanca, no en nuestra provincia”, finalizó.