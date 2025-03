(ADN). – The Wall Street Journal alertó sobre el rumbo del plan económico argentino. «El milagro del mercado argentino está en suspenso», dice el título del artículo, que fue publicado este domingo y lleva la firma del periodista especializado en finanzas y mercados, Craig Mellow.

El texto detalla que el mandatario firmó un DNU -sin enviar el proyecto al Congreso- que aprueba el acuerdo con el FMI, pero que los inversores esperan señales más concretas luego de un fuerte ajuste, señaló «El Cronista» al comentar la nota.

«Los precios de los bonos soberanos argentinos no registraron variaciones significativas», resaltó el periodista, quien a su vez resaltó que desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) a la Casa Rosada «han experimentado una fuerte recuperación».

Y agregó: «El bono de referencia con vencimiento en 2038 subió de 39 a 67 centavos por dólar, reflejando la confianza de los mercados en el ajuste fiscal del gobierno, que ha logrado reducir la inflación mensual del 20% al 2% sin generar protestas masivas».

No obstante, Mellow precisó que ahora los bonos comenzaron a estabilizarse en niveles aún más bajos. Citando a Bruno Binetti, investigador de Chatham House, dijo que el país ya atravesó escenarios similares, pero romper el ciclo de las crisis económica no sucederá de la noche a la mañana.

Qué dijo sobre el acuerdo del FMI

La nota publicada por The Wall Street Journal hizo énfasis en el nuevo programa que firmará el Gobierno con el FMI. Según el texto, incluiría un desembolso de u$s 12.000 millones, los cuales serían destinados en gran parte a refinanciar parte de la deuda de u$s 40.000 millones que Argentina mantiene con el organismo desde el gobierno de Mauricio Macri.

«Un monto superior a u$s 15.000 millones sería inesperado», afirmó el analista Mauro Roca, quien consideró en el artículo que el acuerdo no impactará de forma positiva en los mercados.

«No proporcionaría un colchón suficiente para el próximo obstáculo de la reforma: abandonar el tipo de cambio fijo del país», apuntó. En ese sentido, el experto encuentra una serie de trabas para que el Gobierno elimine el cepo.

«Un peso sobrevalorado ha generado algunos de los precios del dólar más altos del mundo», advirtió Roca, quien a su vez sostuvo que liberar el tipo de cambo antes de tiempo podría revertir los avances en el control de la inflación.

De qué depende el futuro económico argentino

El texto que publicó el prestigioso medio estadounidense concluye en que el futuro económico de la Argentina no solo dependerá de un nuevo acuerdo con la organización financiera.

También, el Gobierno deberá ser capaz de «implementar reformas estructurales que consoliden la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible».

Luego de la escandalosa promoción de la memecoin $LIBRA, el presidente Milei -según desliza el texto- mantiene una popularidad superior al 50%, pero los expertos aseguran que el resultado electoral no será suficiente a largo plazo.

«A Macri le fue bien en las intermedias de 2017 (elecciones legislativas), pero pocos meses después hubo una corrida contra el peso y todo se desmoronó», recordó Bruno Binetti, investigador de Chatham House.

Y el artículo cierra: «Milei ya ha conseguido lo que muchos creían imposible en materia de inflación. Puede hacerlo de nuevo. Pero para el próximo medio año, el milagro del mercado argentino parece estar en suspenso».