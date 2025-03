El Gobierno cerró el Instituto Nacional del Cáncer

(ADN). – El Ministerio de Salud anunció que absorberá las funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) . Según explicaron desde la cartera sanitaria, la decisión responde a la necesidad de eliminar la duplicidad de tareas , mejorar el control de las acciones y optimizar la gestión de los recursos y aseguró que esta reorganización no afectará los programas existentes ni el acceso a medicamentos y tratamientos para pacientes oncológicos. No obstante, la medida generó incertidumbre en el sector de la salud y entre los profesionales que trabajan en la lucha contra el cáncer.

De acuerdo con el informe oficial, se habrían encontrado fallas en el funcionamiento del INC, incluyendo problemas logísticos , distribución de medicamentos con fechas próximas a su vencimiento y compras ineficientes. También mencionaron la existencia de estructuras duplicadas dentro del sistema de salud.

El comunicado del Gobierno de Javier Milei enfatizó que la decisión no implica el cierre del INC , sino su absorción dentro del Ministerio de Salud para mejorar la gestión y evitar irregularidades en la distribución de insumos.

Un organismo con historia en la lucha contra el cáncer.

El Instituto Nacional del Cáncer fue creado en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner , con Juan Manzur como ministro de Salud. Su objetivo era impulsar la investigación, la capacitación médica y la prevención del cáncer , además de brindar apoyo a pacientes y sus familias.

En 2016, el Congreso se convirtió al INC en un organismo descentralizado con autonomía administrativa y financiera. Esto le permitió gestionar sus propios fondos, provenientes del Presupuesto Nacional, donaciones y aportes de provincias y municipios . Ahora, con la nueva medida, esa independencia desaparece y el control vuelve al Ministerio de Salud.

¿Qué cambia para los pacientes?

El Gobierno insiste en que la absorción del INC no afectará la continuidad de los programas ni la entrega de medicamentos , aunque los especialistas advierten que la centralización podría generar demoras en algunos trámites.

Por ahora, la decisión está tomada y el Ministerio de Salud será el encargado de llevar adelante la transición. El desafío será garantizar que los pacientes oncológicos no sufran consecuencias en el acceso a sus tratamientos.