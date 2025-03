Doñate milita el «basta Milei» y empodera al peronismo

(ADN).- El senador Martín Doñate estuvo el viernes en Viedma, donde mantuvo encuentros con diferentes sectores económicos, gremiales, universitarios y sociales. Recogió el malestar con las políticas nacionales y promocionó un acuerdo colectivo para frenar el avance de la destrucción de las industrias y la precarización laboral. También se reunió con dirigentes del peronismo, partidos y organizaciones políticas que estructurarán un frente anti Milei en la provincia.

Doñate milita el eslogan opositor «basta Milei» con propuestas para cada sector. Sobre eso dio cuenta de su tarea legislativa. Además, empodera al peronismo como columna vertebral de un conglomerado amplio que pueda estructurarse en las listas y la acción política para las elecciones de octubre.

«En una jornada de encuentro, escucha y reflexión, me reuní con representantes de distintos sectores: gremios, industria, comercio, jubilados, farmacéuticos, veterinarios, docentes, sanidad y luz y fuerza», comentó el senador en sus redes sociales. «Todos llegamos a la misma conclusión: si no nos unimos con firmeza para enfrentar la estafa de Milei, la Patria no tiene destino», aseguró.

El dirigente peronista posteó: «Nos vendieron un relato de ‘libertad’ que solo trajo ajuste brutal, despidos, miseria y entrega del país a los especuladores. Esta estafa nos está costando derechos, trabajo y futuro. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados».

«Desde el Congreso, seguiré visibilizando los reclamos de cada sector y construyendo una respuesta unificada con diputados y senadores de la Patagonia», aseguró. «Con corazón, con coraje y sin especulaciones, en unidad con quienes están decididos a ponerle un freno, sin tibiezas y sin mirar para otro lado», concluyó.

Doñate se reunió con el rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, con quien compartió la situación que debe afrontar la Alta Casa de Estudios de este año, con menos presupuesto y más demanda de estudiantes. Más tarde, en la Cámara de Comercio, congregó diferentes referentes de la economía local y de las fuerzas vivas de la ciudad. En la sede de la UPCN, se reunió con los dirigentes gremiales de la CGT. Y cerró su visita con una reunión en la Unidad Básica central.

Estuvo acompañado de los legisladores del bloque PJ-NE, Ana Marks y Leandro García, el intendente de Conesa, «Tata» Leineker y dirigentes locales.

El senador tiene previstos otros encuentros -en los próximos días- en otros municipios de la provincia.