Para Doñate faltó defensa a Río Negro y la barrera sanitaria

(ADN).- Luego que el SENASA confirmara el levantamiento de la barrera sanitaria en la Patagonia, el senador Martín Doñate (PJ) se dirigió al gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, diciéndole que “ya no hay más excusas”, esta medida “es la entrega definitiva de nuestra producción regional».

Y le recriminó: «Esto no es un descuido ni un error: es una decisión política que pone de rodillas a Río Negro frente a la gran estafa del gobierno nacional”.

El dirigente peronista recordó que el gobierno provincial “ha votado todo lo que Milei pidió, han avalado la Ley Bases, han callado ante cada atropello y han sido cómplices de este desastre. Y a cambio, ¿Qué recibió Río Negro? Nada”.

Doñate enumeró “obras públicas paralizadas, el RIGI entregando nuestros recursos, el transporte sin compensaciones, los docentes sin el incentivo, la energía y los servicios impagables, los productores en quiebra, el turismo en crisis, los alquileres imposibles. Ahora, sumamos a la lista el fin de la barrera sanitaria, un golpe mortal para nuestra producción y nuestra economía regional.

“Gobernador Alberto Weretilneck, esto no puede seguir así. Basta de sometimiento, basta de entregar Río Negro. Es hora de defender a nuestra provincia con firmeza y sin medias tintas. Si decide a hacer, ayudaremos en esa faena. La pregunta es: ¿de qué lado vas a estar?” preguntó Doñate.

“Lamento que no se haya aplicado ni escuchado la propuesta que impulsamos para que el precio de la carne y de los alimentos fuera accesible para las familias rionegrinas y no quedara atado únicamente a las reglas del mercado. Ahora, el resultado es peor de lo esperado” siguió el dirigente justicialista.

Y arremetió “usted lo sabrá mejor que nadie, no hay que arrodillarse ante el poder. Como se lo vengo advirtiendo, Milei no cumplió ni le va a cumplir y, bien es sabido desde lo más profundo de la historia, que no hay mejor título en la vida, en la profesión y en la política, que cumplir”.