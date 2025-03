Destrabado el conflicto, comenzó la obra del oleoducto

(ADN).- Superado el conflicto con la UOCRA, YPF comenzó la construcción de la obra que creará una plataforma exportadora de energía, no solo para la empresa nacional, sino también para los grandes productores de la industria que ya conforman el consorcio: Pluspetrol, PAE, Vista, Pampa, y las multinacionales Chevron y Shell.

El oleoducto representará una mejora significativa en la capacidad de evacuación y exportación de petróleo crudo desde Vaca Muerta.

Se espera que una vez finalizada a fines de 2026 y operativa en julio de 2027, aumente las exportaciones argentinas por el Atlántico en más de 380.000 barriles de petróleo por día (bpd). Posteriormente, se proyecta alcanzar los 690.000 bpd con la incorporación de dos nuevas estaciones de bombeo.

El VMOS adhirió al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el primer proyecto de la industria hidrocarburífera en calificar dentro del nuevo esquema de promoción de inversiones y que promete exportaciones por unos u$s15.000 millones al año.

La aprobación de esos beneficios propuestos por parte del Gobierno serán parte de la ecuación que las compañías plantean para salir a buscar el financiamiento de 70% del costo de la obra, una tarea para la cual mandataron a cinco grandes bancos internacionales para la estructuración de créditos por unos u$s1.700 millones, mientras que se sumarán colocaciones locales y el 30% restante se solventará con el equity del proyecto.

La obra del oleoducto a cargo de Techint y Sacde

Las siete petroleras crearon una sociedad que tendrá a cargo la construcción del mega proyecto, lo cual le fue encomendado a la UT Techint – Sacde, que tendrán en sus manos una de las obras de infraestructura energética más significativa del país en los últimos 50 años.

El proyecto consiste en la ejecución de un oleoducto de 437 kilómetros en la provincia de Río Negro, con un diámetro de 30 pulgadas dividido en dos tramos: el primero de aproximadamente 110 kilómetros de extensión, desde Allen hasta Chelforó, y el segundo de 327 kilómetros, desde Chelforó hasta Punta Colorada.

La construcción se acaba de iniciar tras la obtención de los permisos ambientales y legales y su puesta en servicio será durante el segundo semestre de 2026.

La realización de un proyecto de esta magnitud y los desafiantes plazos establecidos exigen la utilización de tecnologías como la soldadura automática y la planta de doble junta, recursos ya conocidos en la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, o la reversión de Gasoducto Norte, de los que también participaron ambas compañías en sociedad.

Asimismo, se deberán sortear otros desafíos técnicos, como la realización de 22 cruces especiales. Dos de estos se ejecutarán con tecnología de perforación horizontal dirigida (HDD), sobre un canal de riego (en el km 247) y el Río Negro (en el km 249).

Además, se estima que se generarán más de 2.000 puestos de trabajo directo y una considerable cantidad de empleos indirectos, lo que tendrá un positivo impacto económico en la región.

El VMOS es mucho más ambicioso que el desarrollo logrado por el Oleoducto del Valle que evacúa la producción de Vaca Muerta hacia Puerto Rosales en Bahía Blanca, y que en las próximas semanas inaugurará las obras de ampliación para llevar su capacidad a unos 540.000 barriles diarios, lo que abrirá las primeras puertas al salto exportador.

Desde Vaca Muerta a la puerta exportadora de Río Negro

El VMOS ya tiene un primer tramo en marcha cuya construcción finalizará en los próximos meses y es el que se extiende entre las localidades de Añelo, en Neuquén, y Allen, en Río Negro, donde conectará con el sistema de Oldelval. Es desde allí donde se lanza la segunda etapa que culminará en la terminal de exportación en la zona de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande.

Además del ducto de 437 kilómetros, el proyecto contempla la construcción de la playa de tanques más grande de Argentina con capacidad de almacenamiento y dos monoboyas flotantes -ubicadas a 6,7 kilómetros de la costa- que permitirán recibir los tanqueros de crudo más grandes que operan en la actualidad en el mundo

Los VLCC (Very Large Crude Carrier), con sus grandes dimensiones y su capacidad para navegar distancias más largas, permiten mayores economías de escala al cargar volúmenes de hasta 2 millones de barriles, algo que puede lograrse sólo en terminales marítimas de aguas profundas como las que ofrece Punta Colorada, incrementando sensiblemente la rentabilidad del proyecto.

El punto elegido no fue azaroso, hasta no hace muchos años era el puerto de salida de la producción de hierro de la mina de Sierra Grande, ubicada a pocos kilómetros de la costa, y cuyo fin de vida útil significó para los pobladores de la región una pérdida de actividad económica que el turismo no pudo suplantar y que se creía irrecuperable hasta hoy.

La megaobra no está exenta de la polémica ya que para realizarla en el Golfo San Matías, se debió modificar la normativa que mantenía ese sector como un área protegida, cuando la legislatura de Río Negro modificó la legislación y permitió una modificación que habilitó el transporte de crudo, no así su producción en la región.

A través de la estación portuaria se podrá despachar un buque cada cinco días con capacidad para 390.000 metros cúbicos, y se dispondrán unos 20 tanques de reserva en unas 250 hectáreas costeras con una capacidad de almacenamiento de 1 millón de metros cúbicos.

